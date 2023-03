Bimbo di tre anni cade dalla finestra Ricoverato in Pediatria al Maggiore

Un bambino di tre anni è precipitando da una finestra nel primo pomeriggio di ieri, poco dopo le 13. Per fortuna l’appartamento nel quale si trovava il piccolo è collocato al primo piano di una palazzina di via Mitelli, in zona Corticella.

Il bimbo, che è di origini straniere, vive nell’abitazione con i genitori e i quattro fratellini. E’ stato soccorso dal personale del 118 il quale, dai primi accertamenti, non ha riscontrato ferite gravi ma lo ha trasportato al Pronto soccorso pediatrico del Maggiore con un codice precauzionale di massima gravità, vista l’età del bimbo.

Sul posto sono intervenute le Volanti della polizia e la Scientifica, per ricostruire la dinamica di quello che dai primi accertamenti sembra essere stato un incidente. Il bambino, secondo una prima ipotesi, potrebbe essersi arrampicato sul davanzale della finestra per tentare di afferrare qualcosa, ma è caduto finendo sul marciapiede davanti all’ingresso della palazzina. La polizia sta effettuando le verifiche per capire chi fosse nell’abitazione al momento dell’incidente. Sempre secondo le prime ricostruzioni, in casa c’erano la madre e uno dei fratelli.

Il bambino è stato visitato dai medici del Pronto soccorso pediatrico e ricoverato in osservazione nel reparto di Pediatria. Le condizioni generali del piccolo sono stabili: ha riportato una serie di contusioni e piccole fratture che non sembrano destare particolari preoccupazioni.

Vista la dinamica dell’incidente, se le indagini degli investigatori naturalmente la confermeranno nella sua pur drammatica fatalità, il genitore che era presente nell’abitazione con il bimbo non dovrebbe essere indagato per omesso controllo.

m. ras.