Bimbo investito fuori da scuola. Gamba fratturata

Stava uscendo da scuola come tutti i giorni un bambino di dieci anni iscritto al Sant’Alberto Magno di via Palestro, in pieno centro storico e a due passi da via Saragozza. Ma mentre passava dietro a un’automobile parcheggiata, a bordo della quale c’era un’altra mamma andata a sua volta a prendere il figlio, ecco che la donna ha sbagliato a inserire la marcia, mettendo la retro anziché la prima. E l’ha investito.

Il piccolo ha riportato alcune fratture, di cui la più grave a una gamba, ed è stato trasportato all’ospedale Maggiore in codice di media gravità; ora è ricoverato in Pediatria, in condizioni stabili. Fortunatamente, l’impatto non ha provocato lesioni agli organi vitali e il ragazzino non corre pericolo di vita.

Tutto è successo ieri pomeriggio attorno alle 16.30, davanti agli occhi sgomenti dei genitori che stavano andando a prendere i bambini a scuola. Il piccolo è stato tempestivamente soccorso dai sanitari del 118 e portato in ospedale in ambulanza, con codice di media gravità.

Sul posto, per i rilievi del caso, è intervenuta la polizia locale. Stando appunto alla loro prima ricostruzione, pare che il bambino sia stato investito appena uscito da scuola, dall’automobile guidata dalla donna, mamma di un altro compagno iscritto all’istituto. Una manovrai improvvisa e inaspettata, che ha reso l’impatto con il piccolo impossibile da evitare.

Ora la polizia locale dovrà valutare anche se e come procedere nei confronti delle conducente.