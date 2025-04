Bimbo morto caduto dal carro di Carnevale: “Pochi volontari a vigilare ogni mezzo”

Bologna, 7 aprile 2025 – Il piccolo Gianlorenzo Manchisi morì a soli due anni e mezzo: cadde e fu schiacciato dal carro di Carnevale, alla sfilata di via Indipendenza nel marzo 2019.

Chi è stato condannato

Per questo furono condannati entrambi in primo grado a un anno e 4 mesi, con pena sospesa, Paolo Castaldini, il responsabile del Comitato per le manifestazioni petroniane che gestiva l’evento, e don Marco Baroncini, all’epoca presidente del Comitato organizzatore del Carnevale in cui avvenne l’incidente, entrambi difesi dall’avvocato Ludovico Gamberini. Una pena più alta di quella, di otto mesi, chiesta dalla pm.

Motivazioni della sentenza

Nelle 22 pagine di motivazioni della sentenza di primo grado del 12 dicembre scorso, del giudice Filippo Ricci, si legge, tra le altre cose, che "l’organizzazione del Carnevale, lungi dal correggere l’imprudenza del proprietario alla guida del trattore, vi aggiungeva una propria apprezzabile negligenza nell’approntamento del servizio di vigilanza” anche se sapeva, dato che non c’erano transenne, di dover controllare da vicino le ruote delle pedane allegoriche, principale fonte di rischio.

E ancora: “i volontari non erano intorno al carro, come sembrerebbe dichiarare un teste, ma tra un carro e l’altro” e quindi “nella migliore delle ipotesi ogni carro era vigilato massimo da due volontari, che stavano dietro, mentre i due che stavano davanti aveva la visuale sul carro che precedeva nella sfilata”.

Risarcimento e altre assoluzioni

Castaldini e Baroncini devono anche risarcire del danno subito i familiari del piccolo Gianlorenzo, in solido con l’allestitore del carro Paolo Cannellini condannato a un anno e mezzo nel maggio 2022, in un processo con rito abbreviato.

Nel dettaglio, dovranno risarcire di 196mila euro ciascuno i fratelli maggiori di Gianlorenzo, e di 314mila ciascuno i genitori Giuseppe e Siriana.

Nello stesso processo erano imputati per lo stesso reato, e sono stati assolti, anche la madre di Gianlorenzo Siriana Natali, che si trovava sul carro assieme al figlio al momento dell'incidente e per la quale era stata chiesta una condanna a quattro mesi, e il collaudatore del carro Marco Pasquini, per il quale la Procura aveva chiesto una condanna a otto mesi.

Un quinto imputato, l'allestitore del carro Paolo Canellini, nel 2022 era stato condannato in abbreviato a un anno e mezzo, sempre per omicidio colposo.

Considerazioni del giudice

Nelle motivazioni, Ricci scrive anche, prima di esaminare le posizioni dei singoli imputati, che "l'omicidio colposo non può 'traslocare' dal primo al secondo comma dell'articolo 589 del Codice penale (che prevede pene più aspre se il fatto è commesso violando le norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, ndr) solo perché in un provvedimento amministrativo (e non in una legge o regolamento) sia imposta l'applicazione di talune norme previste per la prevenzione degli infortuni sul lavoro".

Dunque, spiega il giudice, "a nulla vale evocare una cooperazione colposa 'politica' tra il Comune di Bologna e l'organizzazione ecclesiale del Carnevale dei Bambini".

Focus sui rischi del carro di Carnevale

Il punto più importante, secondo Ricci, "non è tanto cosa ci fosse (o non ci fosse) 'sopra' il carro, sulla 'pedana aggregativa' o nella cornice amministrativa del Carnevale dei Bambini, quanto, piuttosto, cosa ci fosse (o non ci fosse) 'sotto' il carro, il posizionamento delle ruote rispetto alla 'pedana', la visibilità e la vigilanza del fattore di rischio che ha concretizzato la morte di Gianlorenzo Manchisi, ossia... le misure organizzative approntate per la prevenzione di questo rischio".

Quanto ai singoli imputati, per il giudice Pasquini va assolto per ragioni 'tecniche', ad esempio perché "non è provato che sapesse o dovesse sapere che, nelle manifestazioni in cui avrebbe sfilato il carro allegorico... non fosse approntato un servizio d'ordine adeguato a protezione del rischio di intraversamento sotto il carro", mentre Natali deve essere assolta "non perché estranea al fatto, ma perché inevitabilmente ignara del pericolo che si nascondeva sotto la pedana allegorica, e cioè dove fossero posizionate le ruote che avrebbero schiacciato Gianlorenzo".

Il proprietario-allestitore del carro (Cannellini) e gli organizzatori (Castaldini e Baroncini), si legge nelle motivazioni, "trainavano e lasciavano sfilare il carro con una drappo-moquette di colore rosso, che nascondeva ai partecipanti, quindi anche Natali Siriana, il posizionamento delle ruote gemellari in prossimità del punto in cui sopra il carro Gianlorenzo si appoggiava di schiena alla balaustra, si sedeva sulla traversa più bassa e scivolava all'indietro".

Sul punto, il giudice si chiede "perché la parte inferiore del carro era coperta da questo sinistro sipario e non piuttosto da una carenatura, che avrebbe evitato l'evento", evidenziando che "alla difficoltà di apprestare una copertura rigida delle ruote non doveva ovviarsi coprendole con uno straccio, essendoci semmai 'bisogno' che chiunque le vedesse e 'di metterci qualcuno a presidio... per evitare che la calca della gente potesse infilarsi sotto'".

"La fine di un incubo, giustizia è stata fatta”, avevano commentato i genitori e il fratello del piccolo dopo l’assoluzione della mamma.