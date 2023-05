Bimbo morto sotto al carro di carnevale a Bologna: "Il mezzo non era a norma"

Bologna, 28 aprile 2023 – Quattro imputati, tutti con l’accusa di omicidio colposo, per la morte del piccolo Gianlorenzo Manchisi, il bimbo di due anni e mezzo caduto e travolto dal carro allegorico su cui si trovava insieme alla mamma, il 5 marzo 2019 durante la sfilata di Carnevale in via Indipendenza.

In aula di fronte al giudice Filippo Ricci (a inizio marzo la decisione di riunire in un unico processo i due procedimenti, ndr ) la mamma del piccolo Gianlorenzo, Siriana Natali, il responsabile del Comitato per le manifestazioni petroniane, Paolo Castaldini, e il presidente del comitato organizzatore del Carnevale della Curia, don Marco Baroncini. Assente il quarto imputato, Marco Pasquini, ingegnere che rilasciò il certificato di collaudo del carro.

A maggio scorso era stato condannato a un anno e mezzo in abbreviato l’allestitore del carro, Paolo Canellini. Ieri in aula si è proceduto all’ascolto dei teste. In primis l’ex luogotenente della stazione Bologna Indipendenza, Salvatore d’Elia, tra i primi a giungere sul posto al momento della tragedia sentito rispetto all’assenza di una formale richiesta di autorizzazione amministrativa da parte dei comitati allo sportello comunale.

Non solo, è stato ribadito come il carro sul quale viaggiano il piccolo Gianlorenzo e la madre, non fosse a norma. Sul mezzo era stato infatti eseguito un controllo statico ma, da ulteriori accertamenti e avvalendosi anche dell’ausilio di un ingegnere viareggino tra i massimi esperti in materia, è emerso come le barriere e i parapetti del carro non fossero conformi alle regole tecniche di sicurezza.

Fuori dall’aula , i genitori di Gianlorenzo, Siriana Natali e Giuseppe Manchisi, trattengono a stento le lacrime e respingono fermamente ogni accusa. "Fin da quando sono salita sul carro – le parole della madre del piccolo travolto – sono stata dietro mio figlio. Continuo a dire che la responsabilità di quello che è successo non è mia ed è vergognoso che si continui a dire diversamente".

Dello stesso avviso anche il padre di Gianlorenzo, Giuseppe Manchisi, costituitosi parte civile e difeso dall’avvocato Annalisa Gaudiello: "Non è giusto e possibile – dice – incolpare mia moglie di quanto successo. È stato detto che poco dopo la tragedia era al telefono, quando in realtà stava chiamando i soccorsi. Io ero presente quel giorno e Siriana è sempre stata con mio figlio".