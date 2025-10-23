Bimbo di 7 anni morto nell’incidente a Bologna, la sindaca di Minerbio: “Strada pericolosa, serve un velox”

Minerbio (Bologna), 23 ottobre 2025 – Dopo la tragedia di ieri sera sulla Porrettana a Granarolo, dove ha perso la vita un bambino di 7 anni, Rayan Murrizi, a seguito di un incidente stradale, la sindaca di Minerbio Roberta Bonori è intervenuta sul fatto: “La nostra Amministrazione e l'intera comunità è profondamente scossa dalla tragica scomparsa del nostro piccolo concittadino, di soli sette anni, vittima di un incidente stradale. Non ci sono parole che possano alleviare un dolore così grande, possiamo solo stringerci in un abbraccio silenzioso e solidale per condividere il lutto e offrire sostegno a chi resta.

"Serve un velox su quel tratto di strada”

Poli la sindaca lancia un’accusa sulla sicurezza di quel tratto di strada, già luogo in passato di eventi tragici. Sempre sulla Porrettana, infatti, ma a una ventina di chilometri di distanza, alla fine di ottobre 2024 un trentenne perse la vita in un incidente stradale dopo essere finito fuori strada e aver colpito le mura esterne dell'antico oratorio di Villa Villani

“Ma, questa tragedia ci richiama ancora una volta alla necessità di intervenire sulla sicurezza della strada dove troppo spesso si verificano incidenti. Ancora una volta, la strada Porrettana nel tratto in località Lovoleto, si è rivelato teatro di un dramma che non deve ripetersi. Mi impegnerò personalmente, insieme al collega Alessandro Ricci sindaco di Granarolo, a chiedere l'installazione di sistemi di controllo della velocità o altre misure per migliorare la sicurezza di quel tratto stradale. Il piccolo resterà per sempre nel cuore della nostra comunità”.

Sabato il ricordo del piccolo

Il bimbo, che insieme alla famiglia risiede in una frazione di Granarolo dove il papà ha rilevato una carrozzeria, giocava a calcio nella società Granamica che, in un post sui social, lo ha ricordato. “Sabato mattina, allo stadio Bonarelli di Granarolo - si legge nel post - ricorderemo Rayan con un momento di raccoglimento”.