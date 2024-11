Bimbo precipitato . Il prof che l’ha salvato:: "Non respirava più. Poi il cuore è ripartito"

"È stato per un caso fortuito che fossi lì. Ed è grazie alla formazione al primo soccorso che ho seguito che ho potuto salvare una vita". Il professor Francesco Di Lucca, insegnante di storia dell’arte al liceo artistico Arcangeli, non si sente un eroe. Ma è grazie a lui se il piccolo di 18 mesi caduto dal quarto piano di un palazzo di via Agucchi respira ancora. Il bimbo è in coma farmacologico alla Terapia intensiva dell’ospedale Maggiore, fuori pericolo. E la preghiera di tutti è che si possa rimettere del tutto dalla caduta. "Non ho avuto modo di incontrare i genitori dopo l’accaduto – dice il professore –, questo non è il momento. Quando il bambino sarà dimesso li incontrerò". I famigliari del bimbo, che parlano solo arabo, sono in ospedale, notte e giorno col piccolo.

"La prima cosa che ricordo dell’altro pomeriggio – racconta ancora Di Lucca – è che ero in auto, stavo cercando le chiavi. E ho visto una cosa, che sembrava un fagotto, cadere. Ho sentito un tonfo assurdo. E solo dopo ho capito che si trattava di un bambino". La mamma del piccolo, incinta di 6 mesi, era alla finestra e stava parlando con un vicino in strada, quando si è sentita male e il bimbo le è scivolato dalle braccia. "L’uomo con cui la mamma stava parlando è corso dal bimbo, lo ha preso in braccio, stava per scuoterlo: ho avuto un istinto immediato, gli ho detto di lasciarlo a terra e sono corso a capire come stesse. Aveva gli occhi sbarrati, non respirava, non c’era battito: ho ripercorso a mente fredda e lucida le pratiche di primo soccorso apprese al corso che ho frequentato lo scorso anno. Ho iniziato il massaggio cardiaco. Dopo un po’ il piccolo ha tossito, ha mosso gli occhi, un braccino e la gamba". Intanto, Di Lucca e le vicine avevano chiamato il 118 e tenuto lontani i famigliari, disperati e fuori controllo dal dolore, che si accalcavano sul bimbo. "In videochiamata – continua il professore – ho praticato le altre manovre rianimatorie. Poi è arrivato il 118 e hanno continuato loro". Per il docente, non si tratta di un gesto eroico, ma di una responsabilità: "Tutti gli adulti dovrebbero frequentare corsi di primo soccorso, perché può accadere a tutti, come è successo a me, di trovarsi in queste situazioni. Io ho salvato un bambino, per me è questo solo che conta". Anche le signore Rita Villa e Marika Choffraallah hanno assistito alla drammatica caduta: "Abbiamo sentito un rumore tremendo – dicono – e siamo corse in cortile a vedere. C’era la famiglia del bimbo, c’erano la mamma, il nonno e la zia, che si è sentita male... Urlavano disperati. E c’era il professore, che stava soccorrendo il bambino. Sappiamo che si è salvato. Preghiamo per lui".