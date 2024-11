Bimbo scivola dalle braccia della mamma e cade dal quarto piano

Bologna, 16 novembre 2024 – La mamma si è sentita male mentre lo teneva in braccio. E il piccolo, un anno e mezzo, è precipitato dalla finestra, al quarto piano di una palazzina di via Agucchi. Un volo di oltre dieci metri. E solo per un vero miracolo il bimbo è ancora vivo: le sue condizioni sono molto gravi ma non sarebbe in pericolo di vita.

Il drammatico incidente è avvenuto giovedì pomeriggio, intorno alle 16,30: la mamma, una ragazza tunisina incinta di sei mesi, stando a quanto ricostruito dai poliziotti delle Volanti e della Squadra mobile, intervenuti anche con la Scientifica sul posto, si trovava alla finestra, con il bimbo in braccio, e stava parlando con alcuni vicini in strada.

Stando proprio a quanto raccontato agli agenti da questi ultimi, la ragazza avrebbe avuto un mancamento improvviso: il bimbo le è scivolato dalle braccia, precipitando di sotto sull’asfalto. Una scena terribile. Subito sono stati chiamati i soccorsi. E in via Agucchi sono arrivati i sanitari del 118, con ambulanza e automedica. Il bimbo respirava ancora ed è stato portato d’urgenza all’ospedale Maggiore, accompagnato anche dalla mamma che, ripresasi dal malore, è immediatamente corsa in strada dal suo bambino.

Della disgrazia è stato subito informato il pm di turno, Anna Cecilia Maria Sessa: l’indagine è per lesioni gravissime, ma non ci sono indagati, dato che dalla prima ricostruzione dei fatti è emerso come si sia trattato di una drammatica fatalità. Per escludere comunque qualsiasi altra possibilità, la Squadra mobile ha comunque avviato le indagini, con i rilievi affidati alla Scientifica.

Il piccolo è adesso in prognosi riservata al reparto di Rianimazione, tenuto in coma farmacologico: non è ancora chiaro quali potranno essere le conseguenze della drammatica caduta, ma in questo momento il bambino è fuori pericolo di vita. La sua fortuna, stando a quanto raccontato dai testimoni, è stata non battere la testa nella caduta. E, anche, la presenza di uno dei vicini che è subito intervenuto, praticando le prime manovre di rianimazione al bimbo. Probabilmente, in questo modo, salvandogli la vita.

Una vicenda che ha sconvolto non solo la famiglia del piccolo, ma anche i vicini di casa, che adesso pregano perché il bambino non riporti gravi conseguenze. Il fatto di via Agucchi ricorda la tragedia della piccola Fatiha Nur Molla, la bimba di quattro anni morta lo scorso agosto, precipitando dal terzo piano del palazzo in cui abitava in via della Campagna, in zona San Donato. Un lutto che ha straziato una famiglia e tutta la città, vicina al dolore dei genitori della piccola.