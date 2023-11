Bimbo sfugge alla madre. Ritrovato dalla polizia

La festa di Halloween si è trasformata davvero in una notte di puro panico, anche se soltanto per pochi minuti, per una famiglia bolognese. Che ha fortunatamente avuto il suo il lieto fine.

Martedì sera infatti, dopo le 22, mentre festeggiavano in strada in via Matteotti, la mamma di un bambino di sei anni l’ha perso di vista in mezzo alla folla. Dopo qualche momento di ricerca vana e di panico crescente, ha deciso di chiamare la polizia. Immediatamente si sono recati sul posto gli agenti della Volante Bolognina, i quali, dopo nemmeno una ventina di minuti di ricerche, sono riusciti a rintracciare il bambino che, per nulla spaventato, sano e salvo ed estremamente orgoglioso del suo costume da personaggio dei fumetti di Batman, è stato ritrovato sano e salvo in via Albani, mentre faceva ’dolcetto o scherzetto’ in compagnia di alcuni amichetti più o meno coetanei che aveva incontrato. Il piccolo è stato riconsegnato dai poliziotti nelle braccia della madre, che non ha potuto fare altro che tirare un sospiro di sollievo.

Per il resto, la Notte delle Streghe è proceduta piuttosto serenamente, senza interventi particolari da parte delle forze dell’ordine in giro per la città. I piccoli travestiti da mostriciattoli hanno fatto scorta di dolcetti senza che fossero registrati disagi e la movida cittadina è rimasta nei ’ranghi’ di un normale venerdì sera, piuttosto che di una giornata di festa. Maschere a parte.

f. o.