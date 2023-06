Bimbo si perde in Montagnola a Bologna, trovato dalla polizia

Bologna, 5 giugno 2023 – Una mezz’ora di terrore, alla ricerca di un bambino di 9 anni che non si trovava più, quella vissuta da una famiglia marocchina, arrivata per una gita da Mantova, sabato pomeriggio in zona Montagnola.

A dare l’allarme alla polizia, intorno alle 17, è stato il papà del bambino, che aveva perso di vista il figlio mentre stava giocando, nel caos tra le bancarelle.

In un attimo in via Irnerio sono arrivate più pattuglie delle Volanti, che hanno iniziato a setacciare tutta la zona, dove c’era molta gente, vista la presenza del mercato. E proprio lì, tra le bancarelle della Piazzola, un agente ha individuato il ragazzino, scosso ma in ottima salute.

Chi invece si è sentita male a causa dello spavento preso è stata la mamma, che dopo aver cercato disperatamente il figlio sotto la pioggia, quando ha saputo che era stato trovato è svenuta ed è stata soccorsa dai sanitari del 118.