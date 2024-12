Bimbo travolto a Carnevale, assolta la mamma

Si chiude con due condanne a un anno e quattro mesi e con due assoluzioni, tra cui quella della madre Siriana Natali, il processo per omicidio colposo sulla morte di Gianlorenzo Manchisi, il bambino di due anni e mezzo che il 5 marzo del 2019 cadde da un carro di carnevale in via Indipendenza, a

Bologna, e fu investito dal mezzo, morendo il giorno dopo. Ad essere condannati a una pena pari al doppio degli otto mesi chiesti dalla Procura, sono stati gli organizzatori della manifestazione Paolo Castaldini e Marco Baroncini, che dovranno anche pagare ai familiari del bambino provvisionali per oltre un milione di euro. Oltre a questo, i due condannati dovranno pagare un risarcimento in sede civile. La madre di Gianlorenzo, che si trovava sul carro assieme al figlio, è stata assolta "perché il fatto non costituisce reato". Il collaudatore Marco Pasquin è stato assolto "per non aver commesso il fatto".