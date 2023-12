Bimbo tu, al via la raccolta fondi. Al Dall’Ara in campo i volontari

Al via ’Bologna tifa per i bambini’ , la campagna di raccolta fondi nata nel 2020 per volontà di Bimbo Tu in collaborazione con Bologna FC 1909 per sostenere le Pediatrie bolognesi. Quest’anno l’obiettivo è di raccogliere 30mila euro per la riqualifcazione di due stanze di Osservazione breve intensiva (Obi) pediatrica e l’umanizzazione e la messa in sicurezza di due stanze di degenza per i pazienti neuropsichiatrici della pediatria del Maggiore. Per raggiungere questo traguardo sono stati fissati due appuntamenti ’live’: sabato in occasione di Bologna-Atalanta e il 5 gennaio in occasione di Bologna-Genoa, i volontari di Bimbo Tu saranno presenti allo Stadio Dall’Ara – nei settori Tribuna, Distinti e Curva Bulgarelli – con i loro stand per raccogliere donazioni a sostegno della campagna con gli iconici peluche. "Anche quest’anno la collaborazione tra Bimbo Tu e Bologna FC 1909, culmina con lo speciale appuntamento di Bologna Tifa per i Bambini, che da 4 anni ci permette di portare avanti progetti importanti a sostegno della pediatria del Maggiore e di allietare i nostri piccoli pazienti con un peluche donato dai generosi sostenitori della campagna", afferma Cora Querzé, direttore generale di Bimbo Tu. "Spesso quando ci si riferisce ad azioni concrete di supporto si usano modi di dire come ‘mettersi in gioco’ o ‘scendere in campo’. Termini che rappresentano appieno quello che Bimbo Tu, il Bologna FC 1909 e la nostra banca fanno, assieme, da ormai tre anni per sostenere le pediatrie bolognesi", aggiunge il presidente di Bcc Felsinea, Andrea Rizzoli. Arrivano i ringraziamenti da Chiara Ghizzi, direttore del Polo materno infantile del Maggiore, mentre Marco Di Vaio, direttore sportivo del Bfc, ricorda che "da anni il Bologna ha abbracciato con passione e dedizione la causa di Bimbo Tu". Per contribuire alla raccolta fondi è possibile effettuare una donazione sulla landing page dedicata https://www.bolognatifaperibambini.it/