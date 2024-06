Bimbo Tu e Bologna. Picnic solidale al Dall’Ara

Il Bologna e Bimbo Tu ancora insieme per l’iniziativa ‘Bologna Tifa Per i Bambini’ e un picnic sul prato del Dall’Ara. Un’occasione per concludere la campagna di raccolta fondi che da anni unisce il club e l’associazione, in prima linea per sostenere i piccoli pazienti delle Pediatrie bolognesi. Una serata all’insegna del divertimento e della beneficenza, ieri sera dalle 20.30, curata da Laboratorio Delle Idee, con il supporto del main partner BCC Felsinea e con il sostegno di Centrogest Spa. Al magico picnic sotto le stelle hanno partecipato, tra gli altri, l’assessore regionale alla Salute Raffaele Donini, l’assessore comunale allo Sport Roberta Li Calzi, il direttore generale dell’Ausl Paolo Bordon e Andrea Rizzoli, presidente di Bcc Felsinea e main sponsor della serata. A fare gli onori di casa Marco Di Vaio, direttore sportivo del Bologna, e Alessandro Arcidiacono, presidente di Bimbo Tu. Gli incassi della cena saranno destinati alla ristrutturazione di due stanze di Osservazione Breve Intensiva pediatrica e all’umanizzazione di due stanze della Pediatria del Maggiore.

Presenti Giorgio Comaschi, Vito e i Disco Club Paradiso.

"Per Bimbo Tu è un grande onore tornare a riunirsi al fianco del Bologna", sottolinea Arcidiacono, mentre Di Vaio aggiunge: "È un momento di gioia e condivisione". "In questi anni abbiamo raggiunto obiettivi molto importanti", chiude Rizzoli.