Bimbo Tu e Fondazione Pass. Arcidiacono: "Torna B.Great, la grande cena che aiuta i giovani"

Torna per il terzo anno B.Great con la tavolata più lunga di Bologna in via Rizzoli: il 31 maggio la bella iniziativa di Fondazione Pass e Bimbo Tu, al fianco dei giovani, come racconta Alessandro Arcidiacono, di presidente Bimbo Tu.

Il focus sono i disturbi alimentari: può dirci qualcosa di più? "L’evento B.Great - Intelligenza Alimentare ha l’obiettivo di accendere i riflettori su un fenomeno in forte crescita e stimolare una maggiore attenzione da parte delle istituzioni. Per il secondo anno consecutivo abbiamo deciso di finalizzare questo evento di raccolta fondi ad uno dei temi più urgenti ed emergenziali: gli attori coinvolti nella gestione di questa drammatica patologia sono molteplici come tante sono le necessità alle quali rispondere".

I fondi raccolti a cosa saranno destinati? "Quest’anno a completare la ristrutturazione di Pass, in particolare l’area dedicata al post-ricovero. L’obiettivo è rafforzare i percorsi terapeutici rivolti ai pazienti e alle loro famiglie. È la terza edizione di questo evento, la seconda dedicata a questo tema: l’anno scorso abbiamo raccolto oltre 90.000 euro grazie alla generosità di cittadini, aziende e della Banca di Bologna, che ci sostiene fin dall’inizio".

Come sempre ci saranno testimonial importanti. Chi sono quest’anno? "Martina Colombari in primis, e poi Fabio Mancini, digital creator molto noto ai ragazzi per la sua attività di sensibilizzazione circa l’accettazione di sé e la salute mentale, istituzioni, aziende. E ci sarà una sorpresa che non posso svelare. Posso solo dire che si tratta di una performance artistica. Inoltre, come l’anno scorso, anche chi non partecipa alla cena avrà la possibilità di partecipare attivamente: durante tutta la giornata lungo via Rizzoli i volontari di Pass e di Bimbo Tu organizzeranno giochi e attività di sensibilizzazione sul tema".

Il menù è sempre preparato dallo chef Max Poggi? Qualche indiscrezione? "Non voglio svelare troppo sul menù: Max Poggi, che ringrazio profondamente, sta facendo un lavoro straordinario. Sarà un menù consapevole, etico e sostenibile. La sua partecipazione nasce da una generosità autentica e da una profonda sensibilità verso i disturbi alimentari, che si riflette anche nell’etica della sua cucina".

Dove e quando sarà possibile acquistare i biglietti? "Grazie alla generosità dei cittadini ci stiamo avvicinando alla chiusura delle vendite dei biglietti. è possibile chiedere di essere inseriti in lista d’attesa e nel caso in cui dovessero liberarsi posti, lo staff ricontatterà direttamente chi è interessato. Chi vuole comunque può contribuire con una donazione su www.fondazionepass.it/disturbi-alimentari. Inoltre siamo alla ricerca di volontari per Fondazione Pass. Anche questo è un ottimo modo per sostenerci".

Bimbo Tu e Fondazione Pass realtà fondamentali sul territorio. Qualche iniziativa particolare in vista? "Dopo un lungo percorso con Bimbo Tu, che quest’anno compie 18 anni, oggi, con Fondazione Pass, possiamo concentrarci sulle richieste sempre più urgenti dei nostri giovani e delle loro famiglie. Richieste non solo sanitarie, ma sociali. Stiamo lavorando a una settimana di eventi e iniziative aperti a ragazzi e adulti presso il Polo Pass di San Lazzaro.

I cittadini e le imprese del territorio rispondono sempre in modo molto concreto all’iniziativa. C’è qualcuno in particolare che desidera ringraziare? "Un grazie di cuore al presidente di Banca di Bologna, Enzo Mengoli, per l’umanità e la generosità con cui ha sostenuto la Fondazione fin dai suoi primi passi. La collaborazione con Banca di Bologna è una delle fondamenta su cui stiamo costruendo un futuro più equo per i nostri ragazzi. Ringrazio anche tutte le aziende, le istituzioni e soprattutto le persone che rendono possibile B.Great. Ognuna si esse realizza qualcosa di unico ed importante".

