Bimbo Tu e il Bologna per i piccoli malati di cancro. Oggi chi entra allo stadio riceverà il Nastro d’oro

Bimbo Tu aderisce alla campagna nazionale Fiagop ’Accendi d’oro-Accendi la speranza’ in corso dal 23 al 30 settembre per porre l’attenzione sui problemi e i diritti dei pazienti pediatrici malati di cancro. Bimbo Tu aderisce assieme al Bologna (nella foto, i rossoblù Fabbian, De Silvestri e Posch): ieri notte la torre di Maratona del Dall’Ara è stata illuminata d’oro, mentre oggi, in occasione di Bologna-Napoli, nei 4 accessi dello stadio (settori tribuna, tribuna kids, distinti e curva Bulgarelli) i volontari Bimbo Tu distribuiranno e applicheranno il ’Nastro d’Oro’, tatuaggio dedicato alla campagna. L’iniziativa è dedicata a Nicole Perera, la 22enne tifosa portata via da un tumore nel 2019.