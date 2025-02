Bimbo Tu, i piloti visitano i piccoli pazienti

Passione e creatività come strumento di solidarietà e speranza grazie a ‘Caschi d’Arte per il Cuore‘. Un progetto nato dalla sinergia tra E20 Motors e l’associazione Bimbo Tu, in collaborazione con EMG Eventi e Confartigianato, che nel pomeriggio di venerdì è approdato nel reparto di Neurochirurgia e Neuropsichiatria Infantile (padiglione 13) del Sant’Orsola. Alessandro del Bianco (superbike e campionato alta velocità), Alessia Tonini e Silvia Comincioli (campionato italiano velocità femminile), Alex Oriani (campionato europeo velocità) e Simone Primavera, rappresentante di Fluffy Squad – la più grande community di motociclisti stradali – hanno trascorso alcune ore in compagnia dei piccoli pazienti dando vita a un laboratorio di disegno durante il quale i bambini, aiutati e supportati dai volontari di Tu, hanno dato libero sfogo alla loro creatività.

Alcuni dei disegni realizzati sono stati scelti per essere riprodotti in modo professionale sui caschi che poi i piloti utilizzeranno in alcune gare. "Siamo entusiasti – dice la direttrice generale di Bimbo Tu, Cora Querzé – di vedere il mondo dello sport così attento e coinvolto. Non vediamo l’ora di vedere i caschi con i disegni dei nostri bimbi in pista". "Siamo contenti e grati di questa iniziativa che coinvolge i nostri piccoli pazienti", commenta Mino Zucchelli della Neurochirurgia pediatrica IRCCS ISNB con sede al Sant’Orsola. "Queste attività hanno un forte impatto positivo sull’umore dei bambini", conferma Duccio Maria Cordelli, Neuropsichiatria infantile. "La collaborazione nasce con lo scopo di portare un momento di spensieratezza e gioia ai bambini negli ospedali", sottolinea Alexandra Ardelean di E20Motors. "Abbiamo da subito condiviso il progetto per il suo alto valore sociale", chiude Alessandro Ginnasi, coordinatore dell’Area Bologna Est di Confartigianato.