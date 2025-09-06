Bimbo Tu per l’infanzia: "Reparti più accoglienti"

Riqualificare e ’umanizzare’ i reparti di neurochirurgia pediatrica e neuropsichiatria infantile dell’IRCCS Istituto delle Scienze Neurologiche di Bologna. È l’obiettivo del progetto di Bimbo Tu Aps ‘La Quinta Dimensione – L’Esperienza che Cura’, presentato nell’ambito di Farete, l’evento promosso da Confindustria Emilia in Fiera. Presenti al talk di lancio Alessandro Arcidiacono, Presidente Bimbo Tu APS, il professore Raffaele Lodi, Direttore Scientifico IRCCS Istituto delle Scienze Neurologiche al quale si deve la visione scientifica che ha dato origine all’iniziativa e i partner di progetto: l’architetto Paola Bertoletti, del Laboratorio Luce del Politecnico di Milano, l’architetto Enrico Gamberini dello Studio ARKLAB, il Prof. Michele Zannoni, Dipartimento di Design – Università di Bologna che ha coordinato gli studi relativi all’applicazione dell’Intelligenza Artificiale a beneficio delle degenze ospedaliere e Valentina Marchesini, Presidente della Fondazione Marchesini ACT che, per prima, ha sostenuto l’idea.

Il progetto si pone l’obiettivo di migliorare l’esperienza ospedaliera di bambini, bambine e adolescenti, trasformando gli spazi di cura in luoghi pensati per accogliere, coinvolgere, rassicurare. Ogni ambiente è infatti stato progettato per generare sicurezza emotiva e favorire il senso di appartenenza, riducendo lo stress e favorendo la serenità, attraverso luce, colori, materiali e ritmi compatibili con le esigenze sanitarie e psicologiche.

Saranno inoltre impiegate tecnologie educative e coinvolgenti che stimolano il gioco, l’immaginazione e l’espressione, trasformando la cura in una dimensione partecipata.

Da gennaio inizierà la realizzazione delle soluzioni progettuali, frutto di un percorso partecipato che ha coinvolto direttamente operatori sanitari, famiglie e pazienti: nuovi arredi, cromie armoniche, zone di decompressione, percorsi visivi pensati per orientare e calmare, tecnologie al servizio della relazione e del gioco. "La Quinta Dimensione - ha detto Alessandro Arcidiacono, presidente di Bimbo Tu Aps - dimostra che quando sanità, associazioni e imprese scelgono di camminare insieme, il risultato va oltre le mura dell’ospedale: diventa un investimento di comunità, un gesto concreto di fiducia nel futuro dei nostri bambini e dei nostri adolescenti". "Per noi ‘La Quinta Dimensione’ - ha dichiarato Anna Maria Petrini, Direttrice dell’Ausl di Bologna - rappresenta un esempio concreto di come si possa e si debba superare ogni barriera: culturale, organizzativa, fisica per garantire la centralità della cura, ancora di più quando si parla di piccoli pazienti".

"Il Policlinico di Sant’Orsola – ha sottolineato la direttrice Chiara Gibertoni - ospita fisicamente le due unità operative interessate dal progetto. Le Aziende sanitarie sono chiamate a lavorare in sinergia per assicurare che gli spazi e le tecnologie". "Con questo progetto - ha spiegato Raffaele Lodi, direttore Scientifico IRCCS Istituto delle Scienze Neurologiche - traduciamo le evidenze scientifiche in soluzioni concrete, ripensando gli spazi ospedalieri affinché diventino parte integrante del processo di cura". "Sostenere Bimbo Tu nella realizzazione della Quinta dimensione - ha affermato Valentina Marchesini, Presidente della Fondazione Marchesini ACT- è in linea con la nostra missione. ‘Avanguardia, cultura, territorio’ sono le parole chiave che ci guidano, unite da una quarta: cura"