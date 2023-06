Bimbo ucraino profugo di guerra morto a due anni a Bologna

Calderara (Bologna), 22 giugno 2023 – Il funerale nel giorno del suo compleanno. Stiamo parlando del piccolo Shandor, un bimbo di due anni ucraino che era ospitato con la sua famiglia, i genitori e i fratellini, nel centro di accoglienza del Bargellino a Calderara dove si trovava dal marzo 2022.

La famiglia era arrivata qui dopo un lungo viaggio soltanto con due valigie e qualche zainetto. Il piccolo soffriva di gravi problemi di salute e l’altro giorno il suo cuoricino ha smesso di battere nel centro di accoglienza, una casa foresteria del Comune, gestita dall’associazione Piazza Grande, che può ospitare fino a quindici persone. Il funerale di Shandor è in programma oggi, giorno del compleanno del piccolo, che avrebbe compiuto due anni.

La notizia la comunica rattristato il sindaco di Calderara Giampiero Falzone. "Devo condividere, purtroppo – dice con un velo di tristezza il primo cittadino –, con i miei concittadini una brutta notizia. È venuto a mancare Shandor, uno dei bimbi ucraini ospiti dal primo giorno al nostro centro di accoglienza. Aveva purtroppo delle serie patologie e a nulla sono valsi gli sforzi del nostro sistema sanitario, che ringrazio per quanto fatto".

“Siamo tutti – continua Falzone – senza parole e la nostra vicinanza va alla famiglia, ai genitori e ai fratellini del piccolo". Shandor viveva con la famiglia nella città di Beregszàsz, piccola città al confine con l’Ungheria, e i suoi genitori Oleksandr e Monika erano andati via dall’Ucraina per cercare di far curare il bambino. Ed erano riusciti ad approdare a Calderara, assieme agli altri figli Adriana e Ruskan. Shandor aveva sempre con sé un peluche, uno dei pochi oggetti che la famiglia era riuscita a portare dall’Ucraina. Shandor intervallava la permanenza nel centro accoglienza di Calderara con ricoveri, assieme alla mamma che era sempre con lui giorno e notte, all’ospedale Sant’Orsola di Bologna a causa di una grave malformazione neurologica. Alla famiglia di Shandor l’associazione BimboTu donò un passeggino, un seggiolino, vestiti per la mamma e per i figli, così come diversi giocattoli. Alla fine del marzo dello scorso anno il piccolo era stato sottoposto a una prima operazione che aveva avuto esito positivo. Poi le sue condizioni di salute sono peggiorate. Il funerale del bambino, le cui spese saranno sostenute dal Comune come in tanti casi di persone prive di mezzi, si terrà oggi alle 12,30 al cimitero comunale.