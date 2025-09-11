Bindi e la crisi del sistema sanitario: "Lottare per un diritto fondamentale"

"La sottovalutazione dell’importanza del sistema sanitario pubblico: questo è il maggior pericolo che sta correndo la nostra sanità". Questa la prima riflessione di Rosy Bindi, ieri pomeriggio in Salaborsa, dove ha affrontato la crisi del sistema sanitario assieme a Romano Prodi (introdotti dal sindaco Matteo Lepore e dall’ex presidente della Regione, Vasco Errani). Nell’occasione è stato presentato il libro ’Una sanità uguale per tutti’ scritto dall’ex ministra della Sanità.

"Non ci si rende conto di quanto importante sia un sistema che, pur avendo tanti problemi, parte da un principio: che la salute è un diritto fondamentale della persona ed è un interesse della comunità – sottolinea –. Oggi il pericolo più grande è che, anziché fare una battaglia per rilanciare il sistema, ciascuno di noi cerchi una propria strada, compresi quelli che rinunciano alle cure e sono già sei milioni in Italia. Poi c’è una sorta di doppia contribuzione, perché si pagano le tasse e in più c’è una spesa privata che va sempre più crescendo. E ci si illude che forse si possa restituire dignità al sistema".

Bindi è categorica su questo: "Non è così e lo dimostra quello che succede in molti altri Paesi, quindi dobbiamo fare questa battaglia. La deve fare la politica, ma anche noi cittadini denunciando quelli che sono i problemi. Il primo è che mancano i soldi, e mancano veramente: nel mio libro non chiedo la luna ma di avvicinarsi alla media europea. Oggi rischiamo di andare sotto il 6% del Pil, gli altri Stati europei sono tra il 10 e 12, arriviamo almeno al 7,5%". Il personale sanitario è uno dei problemi derivati dal sottofinanziamento ma, dce Bindi, "questa lotta deve partire anche da loro chiedendo stipendi adeguati, ma anche dignità".

Del modello sanitario emiliano-romagnolo Bindi fa notare che "la prima presentazione ufficiale del libro avviene a Bologna ed è dedicata a Flavia Franzoni (moglie di Prodi, scomparsa due anni fa; ndr) e Giovanni Bissoni, che hanno dato tanto al welfare italiano e incarnano la visione di sanità che questa regione ha cercato di realizzare". E sul rapporto di collaborazione con il privato accreditato, l’ex ministra fa notare che "nel nostro sistema il privato è sempre esistito. Sono private le farmacie, le convenzioni con i medici, l’importante è che tutto sia concepito in maniera integrativa e complementare. Non come la Lombardia ha iniziato a fare: lì vi sono holding sanitarie con enorme potere. Se il privato è concepito come integrativo è un valore, se posto sullo stesso piano del pubblico ci obbliga alla riflessione se nel costo sanitario nazionale ci debba essere anche il profitto dell’imprenditore. E non si può guadagnare sulla malattia delle persone".

Prodi, invece, è categorico sulla ’cura’ della sanità pubblica: "Non credo più ai ritocchi, serve un’importante riforma complessiva". Anche in Italia per l’ex premier si sta facendo strada una "controriforma" del sistema sanitario, per via dei tagli dei diversi governi che si sono succeduti. "La controriforma non bisogna mica sbandierarla – afferma – il bilancio cala, il costo della vita aumenta e i servizi lentamente diminuiscono e il servizio sanitario lo hai soffocato. Quando le liste d’attesa per un esame sono di due o tre mesi, si apre di fatto alla sanità privata. Questi processi non si rompono con due euro in più, ma solo se c’è un’importante riforma complessiva".