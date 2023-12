Bio-distretti, in vigore la legge regionale ad hoc

Nascono i bio-distretti dell’Emilia-Romagna: operativa la nuova legge regionale, tra le prime in vigore in Italia, per sostenere la cultura del biologico e stabilire un modello di sviluppo sostenibile in aree geografiche definite. "La nuova legge – spiega l’assessore regionale all’Agricoltura, Alessio Mammi (foto) – individua e disciplina il distretto del biologico, un’area geografica specifica dove almeno il 20% della superficie agricola viene coltivata utilizzando metodi bio. Viene premiato il lavoro di più aziende che si mettono in rete". Possibile poi l’accesso a finanziamenti dedicati.