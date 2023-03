Bio-On, c’è l’ok per il salvataggio L’azienda riparte dal gruppo Maip Dentro anche l’ex fondatore Astorri

di Chiara Caravelli

Bio-On ripartirà. La proposta di concordato fallimentare per l’acquisizione di tutti gli assets dell’ex unicorno italiano della bioplastica ha ricevuto l’omologa del tribunale di Bologna. La proposta per l’acquisizione dell’azienda di Castel San Pietro, arrivata a valere un miliardo in Borsa e poi fallita nel dicembre 2019, è stata avanzata dalla società Haruki SpA, controllata al 75 per cento dalla piemontese Maip Compounding Srl e al 25% da Plastotecnica Srl.

Nel progetto di rilancio è stato inserito anche Marco Astorri, fondatore di Bio-On ancora sotto processo per il crack del colosso delle bioplastiche di quattro anni fa. "Per il successo dell’operazione – le parole del presidente del Gruppo Maip, Eligio Martini – abbiamo chiesto ad Astorri di collaborare con noi in quanto riteniamo che la sua esperienza e le sue competenze siano assolutamente necessarie per il rilancio di Bio-On".

A seguito del provvedimento, si procederà all’acquisizione definitiva dell’azienda rispettando i tempi tecnici necessari. Haruki SpA verrà dotata di un patrimonio iniziale di circa 20 milioni per garantire l’esecuzione della proposta concordataria e dare il via al percorso di recupero dell’azienda di Castel San Pietro.

Oltre a questo, il gruppo piemontese ha proposto un piano quinquennale studiato per avviare in tempi brevi la produzione delle ‘Pha’ dagli scarti agricoli o sottoprodotti agro-industriali (come canna da zucchero, barbabietola, glicerolo da biodiesel), con una tecnologia sviluppata da Bio-On dal 2008 al 2019.

"Con questa operazione – continua il presidente Martini – l’Italia diventa un centro di eccellenza, a livello mondiale, nella produzione del Pha, probabilmente il biopolimero più interessante oggi esistente sul mercato. Il gruppo Maip, con il riavvio di Bio-On, amplia la propria catena implementando la produzione di prodotti sostenibili ad alto valore tecnologico". Sul rilancio del colosso della bioplastica – dopo sette aste andate tutte deserte e un valore sceso dai 95 milioni- della prima asta (maggio 2021) ai 17 dell’ultima offerta presentata nel novembre scorso – è intervenuto anche l’assessore regionale alle Attività produttive, Vincenzo Colla. "Con l’investimento del gruppo Maip – sottolinea – si avvia ora per Bio-On una nuova storia. Si chiude dunque uno dei fallimenti più complessi gestiti sul nostro territorio, con la possibilità di proseguire nell’utilizzo di impianti rilevanti nell’ambito delle produzioni ecosostenibili, potendo contare su competenze di grande qualità. Valuteremo ora con l’azienda e le organizzazioni sindacali il progetto industriale, che auspichiamo possa garantire un futuro importante per il nostro territorio. Ringraziamo il tribunale di Bologna e i curatori fallimentari per grande il lavoro svolto".

A quattro anni dal fallimento e grazie alla piemontese Maip, per l’ex start up della bioplastica inizia, ora, un nuovo capitolo.

