Bio-On, i sindacati vedono la ripartenza "Trasferimento positivo"

"È di venerdì scorso la notizia della sottoscrizione del trasferimento del complesso aziendale del gruppo Bio-On Spa verso la Haruki, società a sua volta partecipata dal gruppo industriale Maip di Settimo Torinese – scrivono le segreterie territoriali dei sindacati Femca Cisl, Filctem Cgil e Uiltec Uil –. Maip è un gruppo storico italiano specializzato nella produzione e commercializzazione di prodotti plastici e polimeri".

"Con questo primo atto – sottolineano i sindacati – si possono finalmente mettere in atto le prime iniziative per favorire la partenza delle attività industriali del sito Bio-On di Gaiana. Nei prossimi giorni, il percorso di integrazione tra tutte le società del gruppo Bio-On in Haruki, comprese quelle dedicate alle attività strettamente impiantistiche, ottenuti gli opportuni avvalli del Tribunale di Bologna, si andrà a completare. Per il Sindacato questa è una importantissima notizia perché finalmente si intravvede la possibilità di ripartire con le attività produttive, creando poi le condizioni per un nuovo sviluppo delle tecnologie innovative di BioOn nel nostro territorio. Cosa che non era assolutamente scontata".