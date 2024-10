Crac Bio-On, concluse le arringhe difensive. Sentenza attesa il 25 novembre

Bologna, 29 ottobre 2024 – Si avvicina alla conclusione il processo di primo grado sul crac di Bio-On, l’azienda di bioplastiche fallita nel 2019 dopo le indagini nate dall’attacco online del fondo statunitense Quintessential.

Oggi sono terminate le arringhe delle difese: la prossima udienza sarà il 4 novembre, ma è destinata verosimilmente a slittare per via dell’astensione dei penalisti contro il pacchetto sicurezza, il 4, 5 e 6 novembre; è stata quindi fissata un’altra udienza per il 25 novembre, nella quale ci saranno le eventuali repliche delle parti, poi il collegio si ritirerà in camera di consiglio per la sentenza.

Per i nove imputati, accusati a vario titolo di bancarotta fraudolenta impropria e distrazione e tentato ricorso abusivo al credito, la Procura ha chiesto pene fino a dieci anni. Le due richieste più alte, appunto a 10 anni, riguardano l’ex presidente e fondatore di Bio-On Marco Astorri e il suo vice Guido Cicognani, i cui avvocati hanno chiuso le arringhe difensive, durate diverse udienze.