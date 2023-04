Bio On, sfilata in aula: sarà sentito anche Grego

Sta per entrare nel vivo il processo sul crac di Bio On, la società di bioplastiche fallita nel dicembre del 2019 dopo essere stata travolta da un’indagine innescata da un attacco del fondo statunitense Quintessential. Il collegio di giudici presieduto da Domenico Pasquariello ha infatti ammesso, nell’udienza che si è tenuta ieri mattina nell’aula bunker della Dozza, 50 testimoni e 20 consulenti tecnici, che saranno sentiti a partire dal prossimo 19 giugno. Tra i testimoni c’è anche Gabriele Grego, il numero uno del fondo Quintessential, che con il suo report ‘Bio On spa: una Parmalat a Bologna?’, nell’estate del 2019 avviò la slavina che nell’ottobre successivo sfociò nel blitz della Guardia di finanza. Blitz che portò, tra le altre cose, all’arresto del fondatore e presidente della società Marco Astorri e al sequestro di beni per 150 milioni di euro.

A processo, oltre ad Astorri, ci sono altri otto imputati, tra cui il suo vice Guido Cicognani e l’ex presidente del collegio sindacale Gianfranco Capodaglio. Tutti sono accusati, a vario titolo, di bancarotta fraudolenta impropria e per distrazione e di tentato ricorso abusivo al credito. Un decimo imputato, il revisore dei conti di Ernst and Young Alberto Rosa, ha patteggiato una pena di un anno e sei mesi al termine dell’udienza preliminare. Oltre 1.700, invece, le parti civili ammesse. Commentando l’esito dell’udienza di ieri mattina, il legale di Astorri, il professor Tommaso Guerini, spiega: "Ci prepariamo a un processo che sarà intenso e complesso, che consentirà di approfondire tutti gli aspetti che hanno riguardato la storia di Bio On e di chiarire, finalmente, le ragioni che hanno portato una società considerata un gioiello a fallire nell’arco di pochi mesi. In questa prospettiva – conclude Guerini –, sono molto curioso di poter finalmente rivolgere qualche domanda a Gabriele Grego, che dovrà rispondere secondo verità, in qualità di testimone".