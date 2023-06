Bio On, tutte le udienze rischiano di slittare

Le prossime udienze di Bio On rischiano di slittare a causa dell’alluvione. A dare l’anticipazione è lo stesso giudice Domenico Pasquariello, che ha informato le parti coinvolte nel processo sul crac del colosso delle bioplastiche di Castel San Pietro che il prossimo 19 giugno, durante quella che sarebbe dovuta essere la prima di due intense settimane fitte di udienze una dopo l’altra, a giugno (dal 19 appunto, al 22) e luglio (dal 10 al 13), deciderà se accogliere o meno l’istanza di uno degli imputati – Guido Cicognani, il vice del presidente e fondatore di Bio On Marco Astorri – che tramite il suo avvocato difensore Paolo de Miranda ha chiesto di rinviare questi appuntamenti a causa alluvione in Romagna. Cicognani è difatti residente nel Ravennate, in uno dei comuni colpiti dall’emergenza meteo, e ha presentato istanza di rinvio in accordo con il decreto legge del primo giugno scorso sugli interventi urgenti per fronteggiare l’emergenza scattata i primi giorni di maggio.

L’ex ’unicorno’ delle bioplastiche, cioè la start up arrivata a valere più di un miliardo in Borsa, come è noto è fallita nel 2019 a seguito dell’inchiesta della Guardia di finanza per cui ora è in corso il processo di primo grado. I nove imputati devono rispondere a vario titolo delle accuse di bancarotta fraudolenta, manipolazione del mercato e tentato ricorso abusivo al credito; oltre all’ex presidente Marco Astorri, difeso dal professor Tommaso Guerini, e al suo vice ’Guy’ Cicognani, sono alla sbarra anche il presidente del collegio sindacale Gianfranco Capodaglio (difeso dal professor Nicola Mazzacuva), poi Gianni Bendandi (revisore Pricewaterhouse), Vittorio Agostini (collegio sindacale), Pasquale Buonpensiere (direttore finanziario), Vittorio Folla, Gianni Lorenzoni e Giuseppe Magni. Le parti civili che si sono costituite sono circa un migliaio, tutti azionisti dell’ex start up.

A questo punto, il prossimo 19 giugno, nell’aula bunker della Dozza, il giudice valuterà se accogliere o meno l’istanza; se lo farà, ricalendarizzerà i prossimi appuntamenti in aula per il prosieguo del dibattimento.

Nel frattempo, dopo l’acquisto all’asta dell’azienda, a novembre scorso, per 17 milioni di euro, da parte della Haruki Spa, controllata al 75% dalla torinese Maip Compounding Srl e al 25% da Plastotecnica Srl, si attende l’atto di trasferimento; i torinesi potranno poi mettersi al lavoro.

Federica Orlandi