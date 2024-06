Biografilm, gran finale. Il giorno di Abel Ferrara

Ultima giornata di proiezioni al Biografilm Festival, che questa sera vedrà la cerimonia di premiazione della ventesima edizione. Inizierà alle 20 al PopUp cinema Arlecchino e poi lascerà il posto alla proiezione del film di chiusura, ’Turn in the Wound’ di Abel Ferrara (nella foto), presente in sala. Un documentario poetico sull’esperienza della guerra, alla ricerca di un significato nella sofferenza. La voce di Patti Smith, che canta e recita opere di Artaud, Daumal e Rimbaud, si unisce alle parole dei soldati e di chi vive nelle zone di combattimento dell’Ucraina. Una riflessione emotiva sull’anelito alla libertà di fronte alla violenza. E in fondo, si può dire, uno dei tanti film che al Biografilm porta la narrazione di conflitti nel mondo, perché purtroppo ce ne sono tantissimi, magari più lontani di altri, ma, pare, destinati a non esaurirsi mai, come ad esempio quello del Nagorno Karabakh oggetto di una disputa territoriale tra l’Azerbaigian e l’Armenia, raccontato nel toccante documentario in concorso ’Jardin Noir’ di Alexis Pazoumian. Ma l’ultima giornata ha inizio alle 16.30 con ’Lui semplicemente io’ di Matteo Parisini: in seguito a uno scherzo stupido, la professoressa di italiano assegna il tema "Qual è la parte più bella di voi?". I ragazzi dell’Ite Salvemini di Casalecchio di Reno mettono in scena una storia realmente accaduta, che racconta come la valorizzazione della bellezza sia un espediente educativo molto più efficace di ogni punizione. Saranno presenti il regista e tutto il cast. Alle 17 si prosegue con ’Il frastuono e il silenzio’ (2024, 112’) di Giampaolo Penco. Considerato cattivo maestro in Italia, riconosciuto come maestro di filosofia politica nel mondo, Toni Negri, novantenne e malato nella sua casa di Parigi, tiene in mano tutti i fili che lo legano alle sue tante vite. Testimone di un momento storico carico di contraddizioni, ha gettato le basi per il futuro della filosofia politica europea. Saranno presenti il regista, Sandro Mezzadra, Professore di Filosofia Politica Università di Bologna, Alisa Del Re, studiosa senior dell’Ateneo patavino. Piccola appendice infine domani con due repliche di film vincitori e poi proiezione di ’Tell Them about us’ di Rand Beiruty alle 21 all’Arlecchino.