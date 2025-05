"Biografilm, il nostro festival a colori"

Arriverà anche Tom Quinn, un grande distributore di film di successo, quest’anno al Biografilm ventunesima edizione, al via il 6 giugno per undici giorni con la direzione di Chiara Liberti e Massimo Benvegnù. Gli sarà conferito il premio Make it Real Award dal Bio to B - Industry Days Doc, sezione del festival bolognese dedicato alle storie di vita, dove gli argomenti principali sono vendita, opzione, acquisto, networking, ovvero tutti quegli approdi essenziali che faranno di un film un’opera vista e promossa. Perché si sa bene, soprattutto nella nostra regione dove di cinema non se ne fa poco, in particolare va molto il documentario (quest’anno sono 10 i titoli sostenuti dalla Film Commission, tra cui Il Pilastro di Roberto Beani, Radio Solaire - Radio diffusion rurale di Federico Bacci e Francesco Eppesteingher e Dear Audience di Enrico Baraldi), che non basta "fare un film" e mostrarlo in una sala della nostra città, bisogna trovare una buona distribuzione. Quinn ha co-fondato l’etichetta di distribuzione indipendente Neon, cui fa capo Anora, film pluripremiato agli Oscar e già vincitore della Palma d’Oro, ma la sua firma si trova anche su Anatomia di una caduta, Triangle of Sadness, Titane e altri: 6 ori a Cannes sono leggenda.

E per la serata di apertura porterà Orwell:2+2=5 di Raoul Peck. Quinn è il primo di una lunga lista di ospiti in cui appaiono anche Francesca Andreoli, produttrice bolognese di Vermiglio qui in veste di presidente della giuria internazionale, Maurizio Nichetti che ritirerà il Celebration of Lives Award, il regista Joshua Oppenheimer che il 7 giugno presenta The End nella sezione Oltre la finzione, Teemu Nikki con 100 litri di birra, Cristiano Godano dei Marlene Kuntz che è protagonista del film Le Macabre Rock Club-La famiglia del rock italiano di Luca Busso, George MacKay – che ricordiamo in 1917 di Sam Mendes– qui come interprete di The End, la film-maker Anna Recalde Miranda con De la guerre froide à la guerre verte, i registi e artisti Gianluca e Massimiliano De Serio con il documentario Canone Effimero passato alla scorsa Berlinale dove ha ottenuto una menzione speciale e Yvonne Sciò col suo film Womeness.

In programma al Biografilm- finanziato dalla Regione con 470mila euro e dal Comune con 12mila euro- 73 film (inclusi due episodi di serie tv) tra cui 68 anteprime (21 mondiali), il tradizionale concorso internazionale e il Biografilm Italia che viene introdotto nuovamente e 6 luoghi di visioni più il Modernissimo, assoluta new entry, che ospiterà il BioToB.

Il fil rouge di questa edizione? Lo racconta Massimo Benvegnù: "Per noi è stato importante non puntare su una cronaca che mostra le grandi disgrazie di oggi, come una pornografia del dolore e della violenza che ci pervade –spiega–. Abbiamo voluto parlare di militanti e militanze, non di mostrare Gaza ma chi protesta per Gaza, come nel film The Encampments su studenti della Columbia University di New York che lanciano un movimento di protesta contro la guerra". Sul tema militanza sarà interessante vedere Comrades di Joanna Janikowska che segue tre giovani bolognesi che vogliono iscriversi a Rifondazione Comunista. E conclude Benvegnù: "I totalitarismi esorcizzati in Orwell:2+2=5 ci vorrebbero con una visione in bianco e nero, ma il nostro festival è un film a colori, un mazzo di fiori".