Biografilm, il premio Oscar Michel Gondry sbarca sotto le Torri per l’anteprima italiana

Si aggiunge un’anteprima speciale al programma del Biografilm Festival: ’The Book of Solutions’. È il nuovo film di Michel Gondry (foto), appena presentato a Cannes. L’appuntamento con il regista, premio Oscar per ’Eternal Sunshine of the Spotless Mind’ (in italiano ’Se mi lasci ti cancello’), è domenica alle 15 al Pop Up cinema Arlecchino. Nel film, Pierre Niney interpreta Marc, regista bipolare e paranoico, che per salvaguardare il suo nuovo film dalle ingerenze dei produttori tenta di concluderne il montaggio nascosto a casa di sua zia sulle Cevenne. Ma il completamento dell’opera si complica perché è lui stesso a mettersi i bastoni tra le ruote, creando costanti distrazioni e rimandando di continuo il lavoro in una successione di eventi a tratti inquietanti e a tratti esilaranti.

’The Book of Solutions’ arriverà poi nelle sale italiane in autunno con I Wonder Pictures.

"Ogni anno – spiega il direttore generale Massimo Mezzetti – cerchiamo di riservare qualche sorpresa al pubblico del Biografilm. Con il nuovo film di Gondry e con la sua presenza in città siamo felici di fare questo grande regalo agli amici del festival".