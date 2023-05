Biografilm: riflettori puntati sui drammi del lavoro

È dedicato al mondo del lavoro uno dei focus principali del prossimo Biografilm diretto da Massimo Benvegnù e Chiara Liberti, atteso in città dal 9 al 19 giugno. Il tema è sempre più scottante, si sa, e il cinema documentaristico non lo perde di vista anche perché, purtroppo, di protagonisti ce ne sono in quantità, ossia tutti coloro che continuano la lotta per i diritti nella mutata condizione lavorativa. Arriverà il regista italo-svedese Erik Gandini - apprezzato per lavori quali La teoria svedese dell’amore, The Rebel Surgeon, Videocracy, Surplus – per presentare l’atteso After Work in uscita al cinema con Fandango il 15 giugno. Il film esplora cos’è oggi l’etica del lavoro e come potrebbe essere un’esistenza libera da esso, attraverso le esperienze dirette dei suoi protagonisti in quattro nazioni emblematiche come Kuwait, Corea del Sud, Usa e Italia. Fin dall’infanzia viene insegnato ad essere orientati al risultato e ad essere competitivi, ma il mondo sta cambiando, avanza spietata la gig economy e la maggior parte dei lavori esistenti oggi potrebbe scomparire nei prossimi 15 anni per via dell’automazione e dell’intelligenza artificiale.

In anteprima italiana a Biografilm nella sezione Beyond Fiction–Oltre la finzione, ’The Store’ di Ami-Ro Sköld: un discount di una catena di successo in Svezia si trasforma in una trincea, quando le condizioni di lavoro continuano a peggiorare e anche i diritti umani più basilari non vengono rispettati. L’approccio adottato dalla regista intreccia il realismo e il grottesco. Ancora in anteprima come Evento speciale a Biografilm in collaborazione con DocPoint e Next Generation, ’The Happy Worker - Or How Work Was Sabotaged’ di John Webster, che svela le problematiche sistemiche che minano il luogo di lavoro, usando un approccio ironico senza però perdere di vista le conseguenze che questi ambienti possono avere sulla salute fisica e mentale dei dipendenti.

Si avvicina invece il Festival di Cannes e la Cineteca annuncia i suoi restauri per la sezione Cannes Classics. Si tratta di un classico che andò sulla Croisette in concorso nel 1956: ’Il ferroviere’ di e con Pietro Germi (foto), restaurato nel laboratorio L’Immagine Ritrovata. "Germi veniva da una serie di insuccessi commerciali – racconta il direttore Gian Luca Farinelli – e, alla ricerca di nuovi soggetti, fu conquistato dal racconto inedito di un giovane sceneggiatore comunista, Alfredo Giannetti, che aveva come protagonista un operaio e la sua famiglia. Il produttore, Carlo Ponti, non credeva nel progetto e, anche per rallentarne la realizzazione, propose, per la parte del protagonista, nomi impossibili come quelli di Spencer Tracy e Broderick Crawford. Fu Giannetti a intuire che Germi avrebbe voluto e potuto interpretare il ruolo principale".

Benedetta Cucci