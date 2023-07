Biometano dagli scarti Taglio netto alle emissioni

A poco più di un anno dalla firma del protocollo di intesa tra Gruppo Hera ed Elior, arrivano i primi dati del progetto relativo alla produzione di biometano realizzato nell’ambito della partnership tra la multiutility e l’azienda leader nella ristorazione per favorire economia circolare, sostenibilità ambientale e mobilità sostenibile.

Il principio alla base di questo progetto è la valorizzazione del rifiuto organico prodotto, al netto degli accorgimenti e dell’impegno nella lotta allo spreco alimentare. Il rifiuto organico raccolto in alcuni punti di ristorazione di Elior viene destinato all’impianto del Gruppo Hera a Sant’Agata, primo stabilimento su scala industriale realizzato in Italia da una multiutility, dove viene trasformato in biometano e compost. Si chiude così un cerchio virtuoso che parte dagli scarti delle cucine e della consumazione dei pasti e ritorna al territorio grazie all’immissione in rete del gas prodotto, utilizzato per alimentare mezzi pubblici e privati o per usi domestici, per esempio per cucinare e per riscaldarsi.

I benefici riguardano gli ambiti dell’economia circolare e della mobilità sostenibile: il biometano, infatti, è un gas rinnovabile al 100% che riduce notevolmente gli impatti ambientali rispetto ai combustibili di origine fossile. Non solo: oltre al biometano, dall’organico si produce anche compost di qualità, utilizzabile come ammendante in agricoltura o per produrre terriccio da utilizzare per la piantumazione e il giardinaggio.

Per calcolare il contributo di Elior in termini di produzione di biometano, è stata monitorata la produzione di rifiuto organico raccolto in alcuni punti di ristorazione e destinato a Sant’Agata, stimando i relativi impatti ambientali. In particolare, i primi risultati si riferiscono al rifiuto organico prodotto in 20 punti di ristorazione di Elior (19 in provincia di Bologna e uno in provincia di Modena), che rientrano nel bacino territoriale servito dall’impianto e che dispongono di contenitori dedicati per la raccolta differenziata del rifiuto organico.

Sono 512 le tonnellate di rifiuto organico raccolte in un anno e destinate alla produzione di biocarburante. Grazie a questo quantitativo sono stati prodotti quasi 41.000 metri cubi di biometano, pari a 33 tonnellate equivalenti di petrolio evitate e con un risparmio di 80 tonnellate di anidride carbonica rispetto alla produzione della stessa quantità di carburante di origine fossile.