Biopsia cutanea: un passo avanti nella diagnosi precoce delle malattie neurodegenerative

Una semplice biopsia cutanea per individuare un gruppo di malattie neurodegenerative che include la malattia di Parkinson e la demenza a corpi di Lewy.

Il metodo diagnostico sviluppato dai ricercatori dell’Irccs Istituto delle Scienze Neurologiche del Bellaria a partire dal 2012 è stato adottato da numerosi laboratori in tutto il mondo. Ma serve un protocollo standard, che possa essere applicato in tutti i centri di studio e laboratori per consentire ulteriori passi avanti nella ricerca, nella diagnosi e nella cura di patologie neurodegenerative.

A tal proposito l’Istituto di Scienze Neurologiche ha ospitato un evento scientifico di portata globale, l’Expert Opinion Meeting on the Use of Skin Biopsy in Suspected Synucleopathies, che ha riunito i principali esperti internazionali per affrontare una sfida cruciale nella diagnosi delle sinucleinopatie, appunto questo gruppo di malattie neurodegenerative.

La biopsia cutanea si è affermata come uno degli strumenti promettenti per diagnosticare queste patologie mentre la persona è in vita (e non dopo la morte), grazie alla rilevazione degli aggregati di alfa-sinucleina, la proteina anomala responsabile della loro neurodegenerazione. La biopsia cutanea rappresenta, quindi, un test importante per identificare in vita queste patologie, anche in fase precoce, con vantaggi sulla identificazione accurata dei pazienti affetti da queste patologie, aprendo la strada a interventi terapeutici, più mirati e tempestivi.

Tuttavia, l’assenza di un protocollo standard rende difficile il confronto dei dati e ne ostacola l’adozione nella routine clinica. Al meeting, oltre ai rappresentanti del laboratorio di biopsia cutanea di Bologna, hanno partecipato esperti provenienti da Stati Uniti, Canada, Cina, Giappone, Germania e Svizzera. Ed entro un paio di mesi il protocollo sarà stilato.

Rocco Liguori, direttore della Clinica Neurologica del Bellaria sottolinea che "la standardizzazione della biopsia cutanea rappresenta un progresso decisivo nella diagnosi precoce e desideriamo dedicare questa scoperta alla memoria del professore Pasquale Montagna, nostro mentore, prematuramente scomparso". Raffaele Lodi, direttore scientifico dell’Istituto Scienze neurologiche fa notare il ruolo cruciale dell’Irccs nel coordinare collaborazioni internazionali e nel promuovere innovazioni che cambiano il panorama delle neuroscienze cliniche".