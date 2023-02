Sono state 203 le richieste di testamento biologico presentate a Bologna nel 2022. Il dato aggiornato arriva dal Comune. Con la Disposizione anticipata di trattamento (Dat), il cittadino può esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari.

Di fatto, può consentire, a chi lo desideri, di ’staccare’ – o meno – le macchine che lo tengono in vita in caso di incapacità di intendere (come uno stato comatoso). Operativo dall’inizio del 2018, la Dat ha un costo massimo di 100 euro, grazie a una convenzione dell’amministrazione con i professionisti: il testamento biologico, infatti, può essere redatto o con un atto pubblico tramite un notaio o per scrittura privata autenticata da un notaio o per scrittura privata da consegnare di persona all’ufficiale di stato civile incaricato del Comune.

Nella Dat si può nominare una persona di fiducia, che fa le veci dell’estensore e lo rappresenta nelle relazioni con il personale medico e con le strutture sanitarie, come garante della fedele esecuzione della volontà, relativamente ai trattamenti proposti. Il testamento biologico può essere modificato o ritirato in ogni momento dal soggetto estensore