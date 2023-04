Birra e cibo di strada in piazza Bracci

È in scena a San Lazzaro il San Lazzaro Food and Beer Fest, nona edizione di uno degli eventi più attesi e partecipati del territorio che fino a domani compreso animerà la centralissima Piazza Bracci. Protagonisti saranno come sempre i cibi di strada, con artigiani del gusto provenienti da tutta Italia: bombette pugliesi, american barbecue, borlenghi, tigelle, specialità di pesce dalla riviera romagnola, primi piatti della tradizione romana come carbonara e cacio e pepe, porchetta, piadinee molto altro. Il Food&Beer Fest è organizzato con il Patrocinio del Comune di San Lazzaro dai Beer Brothers On The Road.