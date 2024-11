Birre e 1.400 euro di formaggio. Fermati i ladri dei supermercati

Uno aveva nascosto dieci bottiglie di birra e tre di grappa nella sua borsa a tracolla, l’altro invece una cinquantina di pezzi di formaggio all’interno di una valigia. Due uomini – un cinquantenne italiano e un ventiduenne straniero – sono stati arrestati dopo aver rubato all’interno di due diversi supermercati.

Nel primo caso, una volante del commissariato Bolognina Pontevecchio è intervenuta lunedì pomeriggio alla Lidl di via Corticella dopo aver ricevuto la segnalazione da parte di un dipendente del supermercato che riferiva di aver fermato un soggetto prima che quest’ultimo riuscisse a scappare con la refurtiva. All’arrivo degli agenti, il ladro è stato controllato e trovato in possesso di dieci bottiglie di birra e tre di grappa per un valore complessivo di una quarantina di euro. A seguito di ulteriori controlli, è emerso che il cinquantenne fosse responsabile di numerosi furti e rapine all’interno di supermercati del centro città. Per lui, la misura di divieto di dimora è stata sostituita con la custodia cautelare in carcere.

Nel secondo caso, invece, sono stati i carabinieri del Radiomobile a intervenire all’interno di un supermercato cittadino dopo la segnalazione di un furto. Il ventiduenne, già noto alle forze dell’ordine per precedenti, aveva nascosto all’interno di una valigia una cinquantina di pezzi di formaggio per un valore di circa 1.400 euro e si era poi diretto all’uscita senza passare dai controlli antitaccheggio. Il giovane, bloccato da un addetto alla sicurezza, ha tentato di divincolarsi e scappare ma è stato fermato dall’arrivo dei carabinieri. Su disposizione della Procura, per lui sono scattati gli arresti domiciliari.

Chiara Caravelli