"Bisogna investire per sostenere la crescita"

Andrea Giuricin, economista dei trasporti dell’Università di Milano Bicocca, il Marconi investe e migliora. Eppure molti utenti lamentano ancora la mancanza di alcuni servizi.

"Gli investimenti in corso sono sicuramente molto importanti e nel breve periodo possono comportare disagi per i viaggiatori. Stiamo parlando di oltre 200 milioni di euro tra il 2023 e il 2027, ma è evidente che nuovi progetti sono necessari vista la forte crescita del traffico. È chiaro che già si vedono i risultati su diverse aree, ma probabilmente lo scalo potrà assumere una versione definitiva con i nuovi investimenti nei prossimi anni".

I vertici hanno detto che non si aspettavano un aumento di passeggeri nel ‘25 e nel ‘26, in quanto stanno puntando sui lavori, ma i viaggiatori dovrebbero arrivare al record di 11 milioni entro l’anno. La crescita supera gli investimenti?

"La crescita del mercato aereo italiano è stata molto grande negli ultimi anni e in questo si chiuderà con 194 milioni di passeggeri, 33 milioni in più del 2019. Si può dire che sia stata inaspettata, tanto che abbiamo superato anche la Francia come mercato, e lo stesso probabilmente si può dire per l’aeroporto di Bologna. L’attrattività aerea italiana deve essere accompagnata da investimenti e non è un caso che già si pensa alle prossime espansioni del Marconi".

Si parla di un nuovo terminal da 30.000 metri quadrati entro il ‘28, con ponti dai gate agli aerei. Farà la differenza?

"Il traffico continua a crescere in maniera importante e nuovi spazi possono fare la differenza per dare un servizio di qualità. Il vero tema è riuscire a sbloccare in fretta tutti gli investimenti necessari perché, a Bologna come nel resto d’Italia, il lato burocratico rischia sempre di rallentarne la messa a terra".

Quanto incide sul Marconi il cambio di definizione, da aeroporto ‘facilitato’ a ‘coordinato’? E quali i prossimi ‘step’?

"Il Marconi rimane estremamente attrattivo e anche con il cambio di definizione non è facile spostare il traffico. L’ottica di coordinamento è corretta, anche nella sua accezione più ampia di intermodalità. Serve riuscire a continuare a investire per sostenere la crescita, ma non si può pensare con un tratto di penna di spostare la domanda o la stessa offerta delle compagnie aeree: il realismo è necessario per non distruggere un’economia aerea così importante per città e regione".

Spesso si parla di un aeroporto troppo vicino alla città. È un tema diffuso o una peculiarità di Bologna? E come si risolve?

"La tematica esiste in tutto il mondo ed è sensibile e delicata, ma c’è da tenere in considerazione il grandissimo valore aggiunto che un aeroporto ben connesso porta al territorio. Le aziende e l’economia hanno bisogno di un aeroporto sempre meglio connesso, ma è chiaro che un equilibrio con le comunità dei vicini va trovato".

Francesco Moroni