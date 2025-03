"Bisogna rafforzare il ruolo di Agrea"

"L’Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura è presidio fondamentale per la gestione delle risorse per il comparto agricolo. Al 25 marzo ha erogato 40.742.456 milioni a favore di 1.246 beneficiari, per un totale di 1.390 pagamenti a fronte di 1.389 domande, a conferma di un modello efficiente e capace di coniugare rapidità, trasparenza e affidabilità". Così il presidente della Regione Emilia-Romagna, Michele de Pascale, incalzato dai vertici regionali di Confagricoltura sul ruolo di Agrea, non solo come organismo pagatore degli aiuti finanziari, ma come struttura capace di garantire un’efficace gestione dei procedimenti. Marcello Bonvicini, presidente di Confagricoltura, si è soffermato sulla "necessità di potenziare Agrea, investendo sulla sua autonomia, con adeguate risorse". Foto, Bonvicini e de Pascale.