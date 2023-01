Bivacchi e vandalismi nel sito archeologico

Sfregi, scritte incise sulla roccia, bruciature, celle rovinate, un teschio scolpito di fresco e sigle tracciate sulla parete. È l’esito dei vandalismi che stanno deturpando uno dei siti archeologici più originali della Riserva naturale del Contrafforte Pliocenico: una grotta conosciuta come la ‘Colombaia romana’ di Monte del Frate.

Siamo a poca distanza da Badolo e su una parete di arenaria si apre questa profonda cavità con due grandi aperture verso l’esterno e dentro tante piccole nicchie tondeggianti e allineate scavate dall’uomo. Sul sito del Comune di Sasso Marconi a proposito di esse si legge che "Sebbene nessun reperto o documentazione storica consenta una datazione accurata, la maggior parte degli studiosi ha attribuito queste minuscole celle all’architettura funeraria dell’antica Roma, riferendosi ad esempi simili soprattutto nel Lazio e in Toscana. Queste strutture, con le loro file di loculi, potrebbero essere state utilizzate dai romani per conservare le ceneri dei cremati. Senza prove, però, è stata avanzata un’altra ipotesi meno fantasiosa: che si trattasse semplicemente di una struttura nata per allevare piccioni". Insomma, una testimonianza millenaria che, secondo la denuncia dei volontari delle associazioni Arca (Archiviazione, ricerca e collettività dell’appennino bolognese) e Abc-Appennino bene culturale, è entrata nel mirino di vandali che stanno deturpando un bene prezioso che la storia ha preservato dall’epoca antica.

"Lo abbiamo documentato più volte e lo teniamo monitorato da anni come del resto facciamo con altre decine di siti censiti nel nostro database – spiega Fabio Righi, volontario di Arca –. Purtroppo anche questo è un brutto esempio di disinteresse, di abbandono e di disprezzo di un bene culturale che potrebbe certamente attrarre l’interesse di tanti visitatori, di turisti ed escursionisti. Recentemente sono andato a visitarlo e mi sono accorto dei segni lasciati molto recentemente da questi barbari, autori di azioni inqualificabili", dice indignato, nel ribadire quanto documentato in un recente post sulla pagina dell’associazione, impegnata in un meritorio lavoro di tutela e valorizzazione.

Promette una verifica in tempi brevissimi il presidente dell’Ente di gestione per i Parchi e la biodiversità Emilia Orientale Sandro Ceccoli: "Apprendo di questa segnalazione e faremo quanto prima una verifica. Purtroppo negli ultimi mesi è un continuo rincorrere e sistemare manufatti presi di mira da persone, certamente una minoranza, che pare godano nel fare danni".

Gabriele Mignardi