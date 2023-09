Bjork, il mondo fatato all’Unipol Arena

Quando sarete entrati nella Cornucopia di Bjork, sarà difficile, poi, ammettere altre immaginazioni visuali. Ecco cosa succede dopo essere usciti dal mondo della cantante islandese che ieri sera si è esibita all’Unipol Arena, portandoci tutti nel suo viaggio immaginifico fatto di forme naturali bellissime ma non velenose. Licheni e cortecce, alghe, spugne marine, orchidee, fiori che nascono e muoiono, forme batteriche che si manifestano alla morte del fungo, giochi di luce e di suono che incantano. Un ecosistema digitale che non vuole mettere in ombra quello sonoro, perché la voce di Bjork è strepitosa, sa di giovinezza eterna, ma a volte succede di trovarsi rapiti proprio da questo scenario che poi è come un grido d’allarme su quello che rischiamo di perdere se continueremo a trattare male il mondo. Non perde l’occasione, infatti, l’artista cui non stacchi gli occhi di dosso anche per i costumi che indossa, abiti haute couture di Olivier Rousteing per Balmain, di inserire nel suo show messaggi ambientalisti. "Immaginiamo un mondo dove natura e tecnologia collaborano"; "scolpire intenzionalmente nel futuro e chiedere spazio alla speranza, tessere una cupola matriarcale".

Poi ad un certo punto Bjork e i folletti musicisti, che formano un mondo fatato, escono di scena e appare Greta Thunberg, l’attivista svedese che racconta di sé, il video è del 2019 (quando il Cornucopia tour è stato lanciato), e anche lei parla di futuro. Poi c’è "Future Forever". Nonostante tutto, questo live dell’icona nordica che compierà presto 57 anni più che scoraggiarci vuole farci immaginare scenari, forse possibili, basta saper ascoltare la vita e ricercare la bellezza e la gentilezza. Imagine the future, dice anche, "be in it". E ascoltando "Isobel", che è un pezzo vecchio ma eterno, e che nel repertorio proposto di circa venti canzoni, fa sempre la differenza, un po’ visionari si può diventare.

Benedetta Cucci