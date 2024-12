’Black Blues Brothers’, tributo acrobatico al cult movie di Landis

È a metà tra il circo contemporaneo e la commedia musicale ’The Black Blues Brothers’, il tributo acrobatico al leggendario film di John Landis portato in scena da cinque acrobati kenioti, i Black Blues Brothers, che hanno conquistato più di 650mila spettatori in oltre mille date in tutto il mondo. Lo spettacolo, scritto e diretto da Alexander Sunny, già produttore di show di successo e curatore di speciali tv sul Cirque du Soleil, è in programma al Teatro Celebrazioni giovedì alle 17.

Sul palcoscenico Bilal Musa Huka, Rashid Amini Kulembwa, Seif Mohamed Mlevi, Mohamed Salim Mwakidudu e Peter Mnyamosi Obunde.

Le coreografie sono di Electra Preisner e Ahara Bischoff, le scenografie di Siegfried Preisner, Loredana Nones e Studiobazart. Il light designer è Andrew Broom. Tra i numerosi spettatori che i cinque acrobati hanno conquistato negli anni, ci sono anche illustri personalità quali Papa Francesco, il principe Alberto e la principessa Stéphanie di Monaco e la famiglia reale inglese. Lo spettacolo è ambientato in un elegante locale stile Cotton club, dove, sulle travolgenti note della colonna sonora del cult movie di Landis, il barman e lo staff si trasformano in acrobati mozzafiato, coinvolgendo il pubblico con piramidi umane, limbo col fuoco, salti con la corda e nei cerchi. I Black Blues Brothers portano il ritmo e l’energia del Kenya.