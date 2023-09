Black organ music a Porretta. Il piano jazz di Vignali in chiesa

Dopo la grande festa estiva, il Porretta Soul Festival ripropone un concerto con Claudio Vignali in veste soul-jazz nell’ambito di una rassegna che mette al centro gli organi classici in chiesa. L’occasione è venerdì sera, alle 21, a Porretta Terme, nella chiesa dell’Immacolata (ex Frati Cappuccini) dove si terrà l’ultimo appuntamento delle due rassegne Porretta Soul Festival, diretta da Graziano Uliani, e Voci e organi dell’Appennino diretta da Wladimir Matesic e Francesco Zagnoni. Così è dunque nata

Black organ music, frutto della collaborazione fra le due realtà che si muovono negli ambiti rispettivamente della musica soul e della musica classica per organo.

Gli interpreti saranno Vignali, affermato pianista jazz apprezzato nei maggiori festival internazionali e due organisti classici, Wladimir Matesic e Francesco Zagnoni, che si alterneranno in un programma dai vasti orizzonti musicali. La musica barocca e romantica per organo, infatti, entrerà in dialogo con il jazz, tramite improvvisazioni su temi tratti da brani classici, composizioni d’autore di sapore blues basate sul repertorio bachiano, improvvisazioni su arie d’opera e su temi proposti dal pubblico. L’ingresso è gratuito, per info e prenotazioni: 335 6364192.