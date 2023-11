"Black Out di Lepida: Fratelli d'Italia e Forza Italia vogliono chiarezza"

Il centrodestra in Regione vuole vederci chiaro sui black out di Lepida, dopo l’ennesimo blocco che ha impedito nei giorni scorsi l’utilizzo del fascicolo sanitario e la gestione delle ricette dei medici da parte delle farmacie. Una interrogazione è stata presentata in Assemblea legislativa da Fratelli d’Italia e la stessa scelta ha fatto Forza Italia. Per la capogruppo meloniana Marta Evangelisti occorre fare luce "sullo stato di adeguamento tecnologico della sanità dell’Emilia-Romagna ai nuovi standard informatici, in particolare di tutti gli applicativi e le istallazioni di software delle Ausl e degli ospedali della regione, compatibili con la nuova versione del Fse che il governo sta mettendo a punto in attuazione del Pnrr. Abbiamo chiesto chiarimenti per capire se la Regione si sia espressa positivamente sulla scelta dell’attuale governo di riassegnare un ruolo da protagonista alle Regioni nella realizzazione e gestione del Fse e dei programmi di sanità digitale". "Quali le cause del blackout sui servizi di Lepida? Sono andati persi dati? Perché un guasto a un datacenter ha portato a questa interruzione e per quale motivo non è attivo, in questi casi, un servizio ridondante?" chiede la forzista Valentina Castaldini nella sua interrogazione. La consigliera regionale vuole sapere dall’esecutivo regionale "come sia possibile che i servizi informatici di Lepida, della quale la stessa Regione è azionista di maggioranza, abbiano così tante interruzioni". E interpella anche su "quale sia la strategia per rendere il sistema più affidabile". Per quanto riguarda i danni del black out, Castaldini cita "prelievi di sangue distrutti per l’impossibilità di processarne l’analisi. Questo blackout è stato il terzo di forte impatto in breve tempo, dopo quelli del 26 luglio 2022 e del 21 febbraio 2023", conclude l’azzurra.