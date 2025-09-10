Black-out nel cuore del centro. Negozi e residenti in difficoltà

Diverse le attività che si sono trovate in difficoltà ieri mattina, quando, nel cuore del centro storico, è andata via la corrente elettrica. Un problema che si è prolungato per circa due ore. E sono stati momenti di passione per residenti e commercianti della zona. Colpita dal black-out in particolare via d’Azeglio, piazza de’ Celestini e piazza Galvani, ma non tutti i civici.

In diversi, tra bar e negozi, si sono visti quindi impossibilitati a lavorare o comunque hanno fanno fatica ad assicurare il servizio ai clienti quel lasso di tempo in cui non c’era corrente. La segnalazione è arrivata poco dopo le 11.30. All’origine dell’interruzione di elettricità, un guasto su una linea di bassa tensione. Enel è intervenuta subito con i suoi tecnici e poco dopo le 14 la situazione è tornata alla normalità e le attività colpite hanno potuto riprendere a lavorare regolarmente.

Diversi però i disagi dei commercianti. Come al bar Duca D’Amalfi, in piazza de’ Celestini, dove in quelle due ore non hanno potuto ad esempio servire dei caffé né preparare bevande che richiedevano del ghiaccio. Disagi importanti per queste attività che però, per fortuna, si sono poi risolti nel giro di poco tempo.

E anche in zona Barca e Santa Viola, da alcuni giorni, i residenti ’denunciano’ sui social di continui black-out, con diverse strade che restano senza illuminazione. "Una situazione che di certo non favorisce il quieto vivere", hanno commentato alcuni su Facebook, considerando che quella zona registra già numerosi problemi legati a spaccio, criminalità, povertà, situazioni al margine.

L’oscurità del quartiere si va quindi ad aggiungere alle tante difficoltà dovute, tra le altre cose, alla presenza di bande di ragazzini che da tempo con le loro intemperanze (che spesso degenerano in violenza) imperversano alla Barca, tra piccoli furti, rapine e aggressioni a coetanei.