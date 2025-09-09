Nella stanza di un santo
Massimo Pandolfi
Nella stanza di un santo
Bologna
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Morto Stefano BenniChiude negozio storicoBagnino rugbistaBiglietto unico BolognaMagnini a BallandoDegrado a Modena
Acquista il giornale
CronacaBlack out nel cuore di Bologna, una mattinata da panico per residenti e negozianti
9 set 2025
REDAZIONE BOLOGNA
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Bologna
  3. Cronaca
  4. Black out nel cuore di Bologna, una mattinata da panico per residenti e negozianti

Black out nel cuore di Bologna, una mattinata da panico per residenti e negozianti

Elettricità fuori uso a causa di un guasto su una linea di bassa tensione. Problemi, questa mattina, si sono registrati in particolare nella zona di via D'Azeglio e piazza dei Celestini. Tecnici Enel al lavoro. Guasto risolto nel primo pomeriggio

Piazza Galvani ma anche via d'Azeglio e piazza de' Celestini coinvolte nel black out di questa mattina

Piazza Galvani ma anche via d'Azeglio e piazza de' Celestini coinvolte nel black out di questa mattina

Per approfondire:

Bologna, 9 settembre 2025 - Diverse le attività in difficoltà questa mattina, quando, nel cuore del centro storico di Bologna, è andata via la corrente. In diversi, tra bar e negozi, non possono lavorare o fanno fatica ad assicurare il servizio ai clienti. Problemi si sono registrati in particolare nella zona di via D'Azeglio, piazza dei Celestini e piazza Galvani (ma non in tutti i civici).

La segnalazione è arrivata poco dopo le 11.30. All'origine del black out, un guasto su una linea di bassa tensione. Enel è intervenuta con i suoi tecnici e poco dopo le 14 la situazione è tornata alla normalità e le attività colpite hanno ripreso a lavorare regolarmente.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Energia