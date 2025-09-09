Black out nel cuore di Bologna, una mattinata da panico per residenti e negozianti

Bologna, 9 settembre 2025 - Diverse le attività in difficoltà questa mattina, quando, nel cuore del centro storico di Bologna, è andata via la corrente. In diversi, tra bar e negozi, non possono lavorare o fanno fatica ad assicurare il servizio ai clienti. Problemi si sono registrati in particolare nella zona di via D'Azeglio, piazza dei Celestini e piazza Galvani (ma non in tutti i civici).

La segnalazione è arrivata poco dopo le 11.30. All'origine del black out, un guasto su una linea di bassa tensione. Enel è intervenuta con i suoi tecnici e poco dopo le 14 la situazione è tornata alla normalità e le attività colpite hanno ripreso a lavorare regolarmente.