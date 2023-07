Black out a San Giovanni in Persiceto: residenti e ristoratori senza luce

San Giovanni in Persiceto (Bologna), 16 luglio 2023 – Doveva essere una domenica sera di lavoro con tanti clienti, invece la luce è iniziata a saltare già alle a partire dalle 18 di oggi creando grandi disagi. Residenti, ristoratori e clienti si sono trovati completamente al buio a San Giovanni in Persiceto, dove da qualche ora un black out ha interessato più di un quartiere.

"Questa sera avevamo più di cento persone prenotate – racconta Filippo Barbieri, titolare del Johnny Beer Food – ma dalle 21 la luce è andata vie e non è più tornata. Abbiamo dovuto mandare via tante persone con un notevole danno economico, fuori dal locale c’era la fila ma non abbiamo potuto dar da mangiare in queste condizioni”.

Alcuni clienti però sono rimasti, a lume di candela, in attesa della una cena in un’atmosfera che improvvisamente diventata romantica.

"Speriamo che l’elettricità torni presto, ma già da oggi pomeriggio ci sono stati dei problemi con la corrente che andava e tornava. Ora siamo completamente al buio e isolati. Nel locale cuciniamo tutto a basse temperature e non abbiamo il gas, ora possiamo fare solo delle belle insalate e una macedonia”.

Per intrattenere la clientela che non demorde Filippo e il suo staff, oltre a ricorrere alle candele, hanno improvvisato un karaoke. Il locale, infatti, è conosciuto per la buona birra e il cibo ma anche per le serate di musica dal vivo, e questa doveva essere una di quelle dopo una domenica di caldo afoso.