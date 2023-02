Blackout elettrico per lavori sulla rete

Interruzione di energia elettrica l’8 febbraio. Lo comunica il sito dell’amministrazione avvisando che l’energia verrà interrotta in alcune vie di San Pietro in Casale per effettuare lavori sugli impianti: "E-distribuzione ci ha informato che nella giornata di mercoledì 8 febbraio dalle ore 10.30 alle ore 11.30 si rende necessaria una interruzione dell’energia elettrica a San Pietro in Casale. Tale interruzione si rende necessaria per svolgere in sicurezza lavori sulla rete elettrica". Le vie interessate sono: via Rubizzano 27, 51, 91, 105, 111, 151, 163, 211, 227, 247, 27a, 27b, 67a, 67b, 67c, 91p, 227d, 227e, 12, 46, 114, 146, 176, 202, 224, 250, 270, 350, 62b, 62c, 62d, 62e, 62f, 62g, 621, 1141, via Roma 109, 109a, 109b, 109c, 175a, via Battisti c da 51 a 55, 49a, 51a, via Bologna 330.