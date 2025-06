Blackout in Corticella, tranciato un cavo nei cantieri del tram

Bologna, 12 giugno 2025 - Blackout in Corticella causa lavori del tram. È stata una mattinata movimentata in zona Bolognina, tra le vie Corticella, Calvart, Spada e Barbieri, investite da un’interruzione di corrente elettrica a causa di un tubo tranciato nell’ambito dei cantieri della linea verde della tranvia.

Durante le operazioni, un tubo Enel, a detta di operai ed escavatoristi non segnalato, è stato tagliato e, indicativamente dalle 11 di questa mattina, attività commerciali e condomini sono al buio. Intorno alle reti del cantiere, commercianti e residenti impersonano gli umarells, in cerca di spiegazioni.

“Siamo esausti - confessano alcuni dopo un’ora e mezza di disservizi -. Ma non per il blackout, perché quando ci sono i lavori questi episodi possono accadere, ma perché il pronto intervento non risponde”.

La zona è in attesa dell’intervento di Enel, che dovrebbe porre rimedio alla problematica in qualche ora. Per il momento, le vie interessate sono via di Corticella, nel tratto da via Barbieri a via Spada su ambo i lati, mentre sul lato sinistro in direzione centro, la corrente è presente.