Blackwater night Serata cult in casa Feltrinelli

di Benedetta Cucci

C’è Elinor Dammert, una misteriosa e volitiva giovane donna salvata dalle acque dell’alluvione, dal passato oscuro, e c’è la sua diretta antagonista, Mary-Love Caskey, una matriarca rigida e manipolatrice. Ecco le protagoniste della saga ’Blackwater’ di Michael McDowell, che domani sera dalle undici a mezzanotte, invitano gli appassionati di gothic horror alla Feltrinelli di piazza Ravegnana ‘aperta per cult’ e in via eccezionale di sera, perché si scopre in anteprima ’Pioggia’, l’ultimo dei sei capitoli di questa storia sullo sfondo di un’alluvione catastrofica in Alabama. Scritta negli anni Ottanta spopolò in America, poi riscoperta recentemente in Francia, dove è stata proposta da una editrice indipendente, con un successo incredibile. Tanto che in Italia Neri Pozza, nella collana Beat, ha deciso di pubblicare i vari libri con una cadenza quindicinale – tipo feuilletton – rifacendosi in parte al lancio dei bestseller, che nel 1983 uscirono mensilmente. L’arrivo ufficiale nelle librerie italiane è prevista per il 28 marzo, ma a Bologna e in altre cinque sue librerie Feltrinelli si gioca d’anticipo, con una serata anche all’insegna di "ricchi premi e cotillon", perché chi arriverà al ‘dark date’ della ’Blackwater Night’, assisterà a vari reading tratti dalle pagine dei libri e riceverà uno speciale omaggio: un’illustrazione in formato poster realizzata appositamente per l’evento dall’artista delle copertine di ’Blackwater’, Pedro Oyarbide. E che copertine sono quelle del giovane artista spagnolo. Sembrano le illustrazioni di Gustav Dorè per la Divina Commedia, in salsa art nouveau industrial. Molto eleganti, gusto retrò, stampa in rilievo con finiture e dettagli metallizzati, realizzata con una tecnica particolare. Insomma, progetto curato nei minimi particolari e fortemente attrattivo per le nuove generazioni di lettori innamorati di una certa estetica (anche per gli adulti, però), che entra di rigore nella rassegna Fantasyland, messa in calendario da Feltrinelli in piazza Ravegnana e inaugurata qualche settimana fa da Licia Troisi, autrice delle serie fantasy ’Cronache del Mondo Emerso’.

Dalla classifica delle vendite di genere horror in Ravegnana, tra gennaio a marzo 2023 ai vertici ci sono i primi quattro volumi della saga dello scrittore e sceneggiatore americano, spiegabile col fatto che le uscite sono iniziate proprio all’inizio dell’anno, ma anche nell’arco di tempo che va dal marzo 2022 a oggi, il primo libro di Blackwater ‘La piena’ è al secondo posto e ’La diga’ al decimo. E chi c’è in vetta? ’Fairytale’ di Stephen King, per cui McDowell, che ambienta il cult nella città di Perdido, in Alabama, rifacendosi esplicitamente al Southern Gothic, è stato un assoluto maestro.

Martedì poi Fantasyland ospiterà anche una giornata di Dungeons and Dragons, gioco di ruolo fantasy nato nel 1974 e praticato da milioni di persone in tutto il mondo, perché tra qualche giorno uscirà il nuovo film ’D&D. L’onore dei ladri’. Racconta Federica Biasio dell’ufficio stampa retail di Feltrinelli: "Per celebrare l’evento abbiamo organizzato in libreria, nel pomeriggio dalle 16, delle sezioni con dei Dungeons Masters, aperte a tutti coloro che vogliano darsi battaglia".