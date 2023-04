Blasetti e l’amicizia con la diva Loren

di Angelo

Varni

Frale tante doti di poliedrico conoscitore delle numerose competenze tecniche, culturali, sociali, psicologiche, necessarie a comporre la personalità professionale di un grande uomo di cinema, quale fu senza dubbio – ora troppo poco ricordato – Alessandro Blasetti, non mancò quella di scopritore delle doti artistiche e della presenza scenica di numerosi attori, che grazie ai film da lui diretti entrarono nell’immaginario degli spettatori, abbandonando l’anonimato o una modesta routine, per trasformarsi in veri divi.

Così fu, negli anni Trenta e primi Quaranta per Elisa Cegani, Luisa Ferida, Osvaldo Valenti, Gino Cervi, e Amedeo Nazzari, consacrato nel celeberrimo La Cena delle beffe, interpreti da lui utilizzati a dar voce e volto alle pellicole di maggior successo, quali Aldebaran, Salvatore Rosa, La corona di ferro, Ettore Fieramosca, 4 passi tra le nuvole. In quegli anni in ’camicia nera’, nei quali interpretò al meglio le speranze del regime fascista di dar vita a una filmografia capace di esprimere le proprie aspirazioni ideologiche, attraverso una regia di corposa autorevolezza, non senza richiami (che gli vennero pure imputati) al robusto realismo del cinema sovietico. Acquisendo, comunque, il riconoscimento di una capacità di invenzioni sceniche e strumentali, in grado di trasmettere al pubblico le ‘storie’ individuali e collettive nelle quali potessero riconoscersi. Da qui il suo successivo ruolo, quasi di ’ponte’ verso la generazione del dopoguerra, che in lui finì per riconoscere i primi indizi del neorealismo.

E fu allora che riemerse quel talento del regista di saper cogliere le potenzialità inespresse degli interpreti scelti per le sue pellicole degli anni Cinquanta, ancora una volta in grado di rappresentare sullo schermo le atmosfere del periodo, di un’Italia avviata verso l’uscita dai toni cupi dell’immediato dopoguerra, alla ricerca di un futuro di riscatto, per trovare con sorridente vitalismo soluzioni positive. L’Italia che decretò il successo della serie di Pane, amore e, di Poveri ma belli o dei film di Totò, cui contribuì pure Blasetti con i suoi Peccato che sia una canaglia del 1955 e La fortuna di essere donna del 1956, senza dimenticare il precedente, del 1952, Altri tempi, tra i cui episodi vi era Il processo di Frine, dove, tra l’altro per la prima volta fu pronunciata dal protagonista Vittorio De Sica, riferendosi alla giovane prorompente Gina Lollobrigida, l’espressione "maggiorata fisica", divenuta poi simbolo della femminilità apprezzata sugli schermi del periodo.

Già qui, appunto, Blasetti fece ritrovare a De Sica quell’indiscussa notorietà di attore, che lo aveva accompagnato fin dagli anni ‘30, ma che i successi internazionali delle sue pellicole neorealiste premiate con l’Oscar, avevano posto in secondo piano. In più dette, così, occasione al formarsi della coppia Gina-De Sica, che l’anno dopo avrebbe riscosso il successo di Pane, amore e fantasia, il primo della già citata serie. Ma fu soprattutto nei confronti di Sophia Loren che Blasetti rivendicò la primogenitura nell’individuarne e nel valorizzarne le qualità di serietà professionale e di sensibilità interpretativa, tali da farne un’attrice a tutto tondo.

Di affettuosa veemenza appare, dunque, il rammarico di un loro scambio epistolare del dicembre 1957 – con Sophia già moglie di Carlo Ponti e già inserita nello star system hollywoodiano –, nel quale Blasetti le rimprovera di aver detto in un’intervista di preferire quale sua migliore interpretazione la parte avuta nell’Oro di Napoli, diretto da Vittorio De Sica: un’affermazione - confessa – che "mi ha fatto sinceramente male" ( lettera del 2 dicembre). Nulla di paragonabile, a suo dire, con la straordinaria prova offerta in Peccato che sia una canaglia, che fu per Sophia, la "prima completa brillantissima affermazione di attrice come tale, come temperamento, come intelligenza a prescindere dal fascino e dal sexy personale". Proseguendo poi nella lettera: "lascia che ti ripeta come io tenga moltissimo a che tu riconosca che il primo regista a dichiarare urbis et orbis che tu saresti stata un’attrice sul serio fui proprio io". Fino a rivendicare un credito per il futuro: "Un giorno poté non essere inutile alla piccola giovane attrice Sophia Loren di sapere che un vecchio regista faceva il suo nome come quello di una sicura promessa. Oggi può essere gradito a me che la ’grande’ Sophia Loren ringiovanisca un po’ il mio vecchio nome attribuendogli la attualità di intuizione che gli spetta".

Già il 12 successivo Sophia gli risponde con una lettera dal piglio sicuro, negando la cosa e attribuendone la responsabilità a manipolazioni giornalistiche: "piantala di rimproverarmi e cerca di pensare a me allo stesso modo in cui io penso a te. Allora non avrei dubbi su quanto mi vuoi bene". Assicurando di averlo sempre citato "con quell’affetto di stile napoletano che ben conosci in me". Terminando scherzosamente con la domanda a "Sandrone", se "il vecchio ragazzo va migliorando con l’età" e firmandosi "Sofia (senza l’acca)". Immediata (del 14) fu la risposta di un intenerito regista, che chiudeva la piccola polemica, dichiarandola solo "prova del mio attaccamento a te" e salutandola con l’invito a venire "tra le braccia del tuo vecchio ragazzo che risfodererà il suo colorito "eloquio quando potrà ritrovarsi vicino a te".