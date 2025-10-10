Blitz a casa dell’ex compagna, scatta il braccialetto

Non è bastato il provvedimento di allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinarsi ai luoghi frequentati dall’ex compagna, a cui era già sottoposto, per far desistere un 41enne straniero, già noto alle forze dell’ordine, dal tornare a perseguitare la donna, che in passato lo aveva denunciato per maltrattamenti in famiglia, portando al provvedimento cautelare in essere.

Nei giorni scorsi, infatti, l’uomo è stato arrestato dai carabinieri di Zola Predosa dopo che al numero per le emergenze 112 è arrivata una segnalazione da parte di alcuni vicini di casa della vittima, allarmati dalle urla e dalle continue richieste di aiuto che provenivano dall’appartamento della donna. Come ricostruito poi dai militari di Zola Predosa, una volta giunti sul luogo della segnalazione, la donna sarebbe stata aggredita in casa dall’ex compagno, ripresentatosi all’improvviso alla sua porta anche se già allontanato. La vittima, pur rifiutando l’intervento del 118 per l’assistenza medica, è apparsa in forte stato di agitazione dopo l’acceso litigio con l’ex e ha raccontato alle forze dell’ordine di come appunto il 41enne si fosse ripresentato a casa sua per intraprendere una nuova e violenta discussione per futili motivi.

Dopo gli accertamenti del caso, lo straniero è finito in manette e ieri si è tenuta l’udienza di convalida dell’arresto, a seguito della quale il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna ha convalidato il provvedimento e confermato nei confronti del 41enne la stessa misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento alla vittima, ma con l’aggiunta dell’applicazione del braccialetto elettronico per tenere monitorati gli spostamenti dell’uomo e sorvegliare sul rispetto della misura cautelare.

g. d. c.