Blitz a Villa Angeli. Lanciano pietre agli agenti. Tre adolescenti nei guai

Dalla strada alla rete, fino alle comunità per minori: un monitoraggio ‘a tutto tondo’ per cercare di prevenire e contrastare la violenza giovanile. Nell’ambito dell’intensificata attività della Squadra mobile in contrasto alla criminalità minorile, rientrano anche l’analisi dei social e le periodiche perquisizioni all’interno di strutture che ospitano minorenni stranieri non accompagnati. Attività spesso collegate tra loro: i social, in particolare Instagram e TikTok, sono infatti una fonte inesauribile di spunti d’indagine. In particolare quando vengono utilizzati dai ragazzini per vantarsi del proprio spessore criminale, condividendo magari foto di armi, droga e soldi. Un atteggiamento sicuramente poco avveduto, ma tipico di giovanissimi aspiranti ‘narcos’. Che, in questo modo, si assicurano l’attenzione delle forze dell’ordine. Questo tipo di attività in più occasioni ha ispirato infatti controlli mirati all’interno di comunità per minori.

Servizi che la Squadra mobile esegue periodicamente, sia di iniziativa che su indicazione delle Procure o, in questo caso, del Servizio Centrale Operativo della polizia. Cinque le strutture interessate in questi giorni dai controlli, che hanno visto impegnati anche i poliziotti del Reparto prevenzione crimine e delle unità cinofile, dove sono stati sequestrati 184,91 grammi di hashish e 5,1 di Mdma a carico di ignoti, oltre a coltelli di vario tipo e blister di farmaci. Tra queste, anche Villa Angeli, i cui ospiti si sono resi protagonisti di più episodi non certo edificanti. Proprio la struttura di Sasso Marconi è stata teatro di una violenta aggressione agli agenti impegnati nel servizio. Tre ospiti tunisini, di età compresa tra i 15 e i 17 anni, sono stati arrestati in quella circostanza per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, per aver lanciato pietre contro i poliziotti, ferendone due e causando loro lesioni per 7 giorni di prognosi. Gli stessi, che poche settimane fa erano stati denunciati dai carabinieri per aver rubato una Panda a Porretta, una volta caricati sull’auto di servizio hanno danneggiato anche quella, con calci e pugni, proseguendo con lo stesso atteggiamento violento anche nelle camere di sicurezza della Questura e al Cpa del Pratello, mentre erano in attesa della convalida. Convalida conclusasi, inevitabilmente visto il loro comportamento, con la custodia cautelare al carcere minorile.

L’operazione di sicurezza ha ricevuto il plauso degli esponenti di Fratelli d’Italia Francesco Sassone e Marta Evangelisti: "Questa attività dimostra in modo inequivocabile che il problema delle baby gang esiste anche a Bologna. Fratelli d’Italia lo denuncia da tempo, mentre la sinistra continua incredibilmente a negarlo. È assurdo che, di fronte al grande lavoro delle forze dell’ordine, si faccia finta di niente o, peggio ancora, si resti immobili per paura di andare contro certi steccati ideologici della sinistra. Partendo dal sindaco Lepore che con la sua visione di una ‘sicurezza inclusiva’ non affronta il problema in modo concreto. Fratelli d’Italia ribadisce che gli strumenti a disposizione delle amministrazioni ci sono: più telecamere di sorveglianza, migliore illuminazione nelle zone a rischio e l’applicazione del daspo urbano per allontanare i delinquenti dalle nostre strade".

Nicoletta Tempera