Blitz ai Prati di Caprara. Addio alla baraccopoli con oltre 40 tendoni

Una quarantina di baracche, realizzate con materiali di fortuna. E poi cumuli di rifiuti di ogni tipo. Questa la situazione che, ieri mattina, si è presentata agli operatori della polizia che, assieme a carabinieri, Finanza e polizia locale, sono intervenuti ai Prati di Caprara per bonificare l’area, da anni in stato di abbandono e degrado. Con le forze dell’ordine, nell’operazione coordinata dalla Questura, era presente anche personale della società del ministero dell’Economia e delle Finanze Invimit, che ha in gestione l’area e che ha messo a disposizione materiali e mezzi per procedere allo sgombero e alla successiva bonifica.

Negli accampamenti abusivi tirati su ai Prati di Caprara, che negli anni sono stati più volte abbattuti e po eretti di nuovo, trovano rifugio diverse famiglie di nomadi e senza fissa dimora. La polizia si aspettava di trovarne una settantina, ma al momento del blitz sono state rintracciate solo cinque persone, che sono state identificate.

Nell’area verde erano abbandonati poi rifiuti di plastica, legno, masserizie varie, carrelli del supermercato e anche materassi e mobili. Nella stessa zona interessata dal blitz, negli scorsi giorni gli anarchici vicini all’Xm24 avevano occupato una vecchia palazzina, che ieri è stata liberata nel pomeriggio dagli occupanti, che dopo averla lasciata sono partiti in corteo con una street parade intorno alle 20.

"La situazione si stava aggravando e da tempo ricevevamo segnalazioni dai cittadini, relative anche ad episodi preoccupanti come roghi, oltre allo stato di degrado complessivo della zona – ha detto il sindaco Matteo Lepore, commentando l’operazione –. Per questo ci siamo attivati con la Prefettura, in sede di Comitato per l’ordine pubblico e la sicurezza, chiedendo un intervento efficace, che oggi possiamo dire realizzato. Come sempre accade in questi casi il Comune, attraverso i propri servizi sociali, si farà carico delle eventuali situazioni di fragilità che verranno individuate, mentre sarà importante che Invimit, proprietaria dell’area, si faccia carico di qui in avanti della custodia e messa in sicurezza dei luoghi oggetto dell’intervento". Il primo cittadino ha fatto riferimento anche a un intervento sul Lungo Reno: "Insieme al Quartiere, individueremo una realtà associativa che si impegni insieme a noi per la cura di quello spazio".

